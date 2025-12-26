板橋府中商圈氣爆！ 土木技師結構安全鑑定結果出爐

新北土木技師公會鑑定結果出爐。（圖／記者游承霖攝影）





新北市板橋區重慶路府中商圈的定食8、爭鮮共同餐廳，本（12）月8日凌晨發生氣爆，餐廳的玻璃碎片、裝潢四處噴濺，造成5名路人受傷，其中4人送醫，社團法人新北市土木技師公會後續也受託進行整棟大樓建築物的結構安全鑑定，而如今鑑定結果出爐。

新北市土木技師公會指出，整體結構安全部分，參酌內政部頒布「建築物耐震能力詳細評估」方法，建築物原設計可承受地震的震度為4 級至5 級強，受氣爆事件損傷2-3 樓局部結構後的抗震能力降為原本的96.9%，仍能承受的震度為4 級至5 級強；未來採取必要結構補強後，建築物仍能恢復原本的耐震能力。

板橋府中商圈的定時8、爭鮮共用餐廳，12月8日凌晨發生氣爆。（圖／翻攝畫面）

新北土木技師公會也說，4樓以上至9 樓多為門扇、窗戶變形或破損，若經修繕後搭配機電設施與消防設備檢修無虞後，建議可正常使用；至於3樓則是位於氣爆事故點正上方的樓板，有明顯損壞情形，需經重新修復後才可進出使用；其餘區域可開放供設施清理或修繕作業。

新北土木技師公會鑑定結果出爐。（圖／記者游承霖攝影）

至於氣爆地點的2樓，土木技師公會指出，氣爆事故點RC 外牆全數毀損並已拆除，RC 樑（3樓）與樓板（3樓）均有明顯開裂損壞，建議該區域需暫時封閉、並進行修復補強，其餘區域可開放供設施清理或修繕作業。

1樓部分，多為玻璃門窗毀損，目視檢查並無明顯結構體損傷，建議可開放供設施清理或修繕作業，最後地下室部分，多為既有混凝土構造龜裂或瑕疵，應非屬氣爆事件所致。

新北土木技師公會鑑定結果出爐。（圖／記者游承霖攝影）

