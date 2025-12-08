板橋府中商圈氣爆29戶受災 重慶路12巷尚待恢復通行

板橋區公所區長陳奇正說明府中商圈餐廳氣爆受災戶情形。(記者黃政嘉攝)

〔記者黃政嘉／新北報導〕新北市板橋府中商圈重慶路段的2樓「定食8」及「爭鮮」2餐廳，今晨0點57分發生瓦斯氣爆案，造成5人受傷送醫，今早均已出院返家。板橋區公所區長陳奇正說明，受氣爆影響住戶共29戶，現共安置5戶14人在府中商圈旅館；重慶路12巷待帆布覆蓋2樓，等綁牢無虞後，最快今天就會恢復通行。

5戶14人安置旅館

陳奇正表示，板橋區公所於現場成立聯合服務中心接受受災戶反應事項，今天經過清查、受理登記，受氣爆影響住戶共29戶，公所已隨同屋主入內拍照佐證，提醒住戶若受到氣爆，造成住家或店家受損，可至公所聯合服務中心登記，並自行拍照及保留相關修繕單據與營業損失等證明，後續將由公所與受災戶召開協調會，協助受災戶相關賠償事宜。

陳奇正說，區公所現已安置5戶住戶14人在府中商圈的旅館住宿，其中1戶為氣爆大樓的7樓戶，另外4戶皆為重慶路12巷的受災戶。

陳奇正說明，工務局拆除大隊連夜拆除氣爆戶2樓易墜落危險廣告物及裝潢，清潔隊清除路面碎玻璃及炸裂廢棄物，重慶路於今早6點半恢復通行，重慶路12巷則因氣爆大樓2樓現無遮蔽窗，有些內部在拆除，怕東西掉落到外面道路，因此現在準備用帆布覆蓋2樓，待綁牢安全無虞，最快今天就會開放12巷通行。

