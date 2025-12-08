板橋府中商圈深夜氣爆瞬間曝光！定食8、爭鮮炸成碎片 樓梯驚見4瓦斯鋼瓶

板橋府中商圈深夜氣爆，造成4人受傷。圖／翻攝自Threads

新北市板橋區府中商圈今（8）日0時50分發生氣爆意外，位於重慶路上2樓的定食8、爭鮮餐廳突然發出爆炸巨響，附近住戶全被嚇醒，掉落的招牌、殘骸碎片造成5人受傷送醫，所幸並無大礙。新北市消防局長陳崇岳指出，樓梯間發現4支瓦斯鋼瓶，初步判定氣體外洩導致事故發生，實際發生原因仍有待釐清。

深夜突聞爆炸巨響！板橋民眾嚇壞：玻璃跟著震動

今日凌晨有多名板橋民眾在臉書社團「我是板橋人」反映，突然傳來有如爆炸般的巨大聲響，家中整片窗戶跟著震動，隨後便聽到多台救護車、消防車的聲音，好奇到底發生什麼事。

該篇貼文瞬間湧入上百則留言，紛紛表示「我在重慶路大門也抖了一下」、「我也聽到了嚇了一跳，超大聲」、「民權路都聽得到爆炸聲，平安平安」、「超大聲的成都街這邊玻璃都振了一下」、「從屋頂看，很多消防車跟救護車都過去支援，大家盡量繞道，也是安全起見」，有民眾則指出，爆炸點疑似為重慶路上的定食8餐廳。

現場畫面可見，巨大的爆炸力讓餐廳內部幾乎全毀，外牆招牌、玻璃也瞬間破裂四散，大量殘骸掉落至1樓，造成5人受傷，所幸都沒有生命危險。

警消搜索發現4支瓦斯罐！疑為氣爆主因

新北市消防局長陳崇岳指出，消防人員對現場進行3次完整搜索，主要爆炸點集中在府中商圈重慶路上2樓的爭鮮、定食8餐廳，整個裝潢遭爆炸破壞，並在樓梯間發現4支瓦斯鋼瓶，初步判定因瓦斯外洩導致氣爆意外。

案發後，2間餐廳店長也到現場配合火調，兩家為同業者，共用同個廚房，另有調查指出，氣爆點疑似在員工休息室，詳細事故仍待調查。

府中氣爆4人受傷無大礙！5住戶安全疏散

調查指出，受影響範圍主要集中在2樓，2間餐廳都在晚間9時30分結束營業，最後一名同事大約10時離開店裡，事故發生時，樓上住戶有5位安全疏散，受傷的民眾也分別送往亞東醫院、雙和醫院就醫，均為輕傷。

陳崇岳表示，建築結構已請工務局到場協助檢查，街道部分則由環保局及相關單位進行清理，消防與相關單位將持續追查事故原因，並確保現場安全。



