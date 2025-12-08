板橋府中商圈瓦斯氣爆 女子遭炸倒地滿臉血瞬間畫面曝光

記者莊淇鈞／新北報導

路過的女子被氣爆的震波炸到倒地瞬間。（圖／翻攝畫面）

新北市板橋區府中商圈內，今天（8日）凌晨0時許，重慶路上2樓的「定食8」餐廳，不明原因氣爆，玻璃、雜物等碎片炸出街道，造成5人受輕傷。其中1名路過的女子被氣爆的震波炸到，瞬間倒地滿臉血，之後同行的友人才趨前關心。

氣爆瞬間招牌及玻璃被炸飛20公尺遠。（圖／翻攝畫面）

據了解，新北市消防局8日0時57分接獲報案，指板橋區重慶路12巷8號，疑似發生氣爆，隨即派遣3大2中8分隊29車88人前往搶救。到場後發現，現場為9層RC建築物，爆炸點集中在「爭鮮迴轉壽司」、「定食8」的2樓餐廳，趕緊布水線滅火。

由於爆炸力非常強烈，導致大量殘骸、玻璃碎和雜物噴至街道，碎片與殘骸如陣雨般落下，多名路人因閃避不及而遭波及、受傷。消防人員指出，目前共有5名路人（4女1男）因此遭割傷、砸傷，其中4名路人（3女1男）輕傷，分別送往雙和醫院及亞東醫院，1名女性路人則拒絕就醫；另還有一名女性民眾表示身體不適，被預防送往亞東醫院救治，今早傷者已全部出院。

