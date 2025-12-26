板橋府中商圈餐廳氣爆案 新北土木技師公會公布結構鑑定初步結果

新北市板橋區府中商圈重慶路8號、10號商業大樓餐廳日前氣爆，事件引發社會關注。(記者黃子暘攝)

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市板橋區府中商圈重慶路8號、10號商業大樓餐廳12月8日凌晨發生氣爆，新北市土木技師公會受委託針對建物逐戶進行安全檢查。公會今(26)日發表建築物結構安全鑑定初步結果表示，建物原設計可承受地震震度為4級至5級強，受氣爆事件損傷2、3樓局部結構，抗震能力降為原本的96.9%，仍能承受震度4級至5級強，未來採取必要結構補強後，建築物仍能恢復原本耐震能力。

土木技師公會指出，另外，4 樓以上至 9 樓多為門扇、窗戶變形或破損，若經修繕後搭配機電設施與消防設備檢修無虞後，建議可正常使用；3 樓在氣爆事故點正上方的樓板，有明顯損壞情形，需經重新修復後才可進出使用，其餘區域可開放供設施清理或修繕作業；2樓於氣爆事故點的RC外牆全數毀損並已拆除，RC 樑(3樓)與樓版(3樓)均有明顯開裂損壞，建議該區域需暫時封閉、並進行修復補強，其餘區域可開放供設施清理或修繕作業。

至於1樓部分，土木技師公會說，多為玻璃門窗毀損，目視檢查並無明顯結構體損傷，建議可開放供設施清理或修繕作業，地下室部分多為既有混凝土構造龜裂或瑕疵，應非氣爆事件所致。

