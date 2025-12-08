板橋府中商圈餐廳氣爆 招牌炸飛街道6路人傷

今（8）凌晨新北市板橋府中商圈的餐廳「定食8」和「爭鮮」發生氣爆，爆炸威力之大，餐廳的招牌從二樓被炸到樓下馬路，一共有6人受傷5人送醫，全都是路過民眾，所幸都是輕傷。消防人員在現場發現3大1小鋼瓶，初步判斷並無違規，但2間餐廳是同一家業者，廚房連通，還無法判定是哪間餐廳發生氣爆。

瓦斯爆炸？ 大樓2餐廳定食8、爭鮮被炸到面目全非

事發在凌晨12點57分，板橋重慶路一間大樓的二樓餐廳，從監視畫面看到，餐廳忽然碰的一聲巨響，天花板、玻璃碎片全被炸出，煙塵四起，馬路上瞬間灑滿掉落物，受波及的路人倒坐在地，周圍全是路樹和裝潢材料，就連招牌都從二樓炸到一樓，噴了將近20公尺。

附近店家表示，「（氣爆）很大聲，整棟都在震抖，我以為是地震，下來看之後發現原來是離我們大概距離100公尺，應該是二樓的爭鮮氣爆。」還有住戶以為自己家要垮了！

氣爆的二樓餐廳被炸到面目全非，影響面積大約50坪，一共造成6人受傷5人送醫，全都是走在1樓的路過民眾，後續消防進入建築物搜索並疏散7樓住戶，所幸人都沒事。

新北消防局長陳崇岳說明，主要發爆點是在二樓爭鮮跟定食，裝潢整個炸掉，初步上看到現場有瓦斯桶，目前已經沒有洩漏的問題，正進行進一步搜索。

據了解，兩間餐廳是同一家業者，氣爆當下，廚房裝潢整個炸掉，現場有3大1小的瓦斯桶做串接飛濺到樓梯，因此還無法判定是定食8還是爭鮮發生氣爆，而依法令，餐廳做營業使用瓦斯桶沒有違法，只是氣爆時間在凌晨，最後一位員工10點就離開，為何會發生氣爆，還要再調查釐清。

新北／陳維淳、余孟潔、史言川 責任編輯／陳盈真

