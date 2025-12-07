板橋府中商圈餐廳氣爆1男3女送醫！50坪裝潢全毀…樓梯間驚見4瓦斯鋼瓶

記者陳弘逸／新北報導

新北市板橋區府中商圈今天（8日）凌晨，傳出氣爆事故，街道一片凌亂。（圖／翻攝畫面）

新北市板橋區府中商圈今天（8日）凌晨，傳出氣爆事故，街道一片凌亂，事故餐廳位於大樓2樓，幾乎整層被炸爛；共造成5人受輕傷，其中，1男3女送醫。警消獲報到場救災，在樓梯間找到3大1小共4支鋼瓶，是否為瓦斯鋼瓶氣體外洩所致，仍待釐清。

板橋「定食8」驚傳氣爆4人送醫，疑瓦斯外洩釀禍。(圖/翻攝畫面)

這起氣爆案，發生於今天（8日）凌晨0時50分許，板橋區府中商圈某大樓2樓的「定食8」及「爭鮮」餐廳，不明原因傳出氣爆，幾乎整層被炸爛；玻璃、雜物等碎片遍布街道，還波及路人，現場一片凌亂。

廣告 廣告

警消獲報，出動23輛消防車、10輛救護車，共33輛，及100人前往救援，同步疏散5名住戶，這起氣爆共造成5人輕傷，其中1男3女送醫，所幸都無生命危險。

新北市板橋區重慶路上一棟商業大樓今（8）日凌晨發生氣爆事件。（圖／翻攝畫面）

消防員入內搜救，發現樓梯間的位置有4支瓦斯鋼瓶，分別為3大1小是否為釀成氣爆的主因仍待釐清；至於2樓氣爆位置，所有裝潢都掉下來，毀損範圍約174平方公尺，換算坪數約50坪左右。

經查，事故餐廳於9時30分結束營業，最後一名員工於10時離開，至於為何會發生氣爆，仍待進一步調查。

更多三立新聞網報導

懸賞500除蟑螂！普信男到閨房…拍女碩士內褲「妄想遭色誘」倒賠240倍

兒童溜滑梯上演活春宮！家長直擊「公嬤交疊激戰」女主角認了…曝賣肉價

漫步沙灘…猥褻前科犯「突掏棒洩慾」害正妹留心理陰影！1原因無法求償

半導體大廠已婚女職員「出軌懷孕」逼問小王跟多少人上床？情書洩露姦情

