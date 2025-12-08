板橋府中商圈餐廳氣爆5人受傷！爭鮮集團聲明：啟動緊急應變程序

新北市板橋區府中商圈的爭鮮與定食8餐廳突發氣爆。 圖：翻攝畫面

[Newtalk新聞] 板橋府中商圈今日凌晨傳出氣爆意外，位於重慶路大樓二樓的「爭鮮」與同集團餐飲品牌「定食8」發生氣爆，餐廳的天花板與玻璃噴飛，招牌更噴到20公尺外馬路上，造成5名路過民眾受傷，爭鮮集團稍早發出聲明指出，公司已啟動緊急應變程序，並與相關單位密切合作，釐清事故成因。

新北市消防局到場初步鑑識，確認發爆點位於二樓「爭鮮」與「定食8」共用的廚房空間，現場留有三大一小共四支瓦斯鋼瓶，初步判斷未見明顯違規，實際爆點仍待後續鑑識釐清。該餐廳於昨晚9點半已結束營業，最後一名員工於10點離開，氣爆當下店內空無一人，確切引爆來源仍須進一步比對。

廣告 廣告

爭鮮集團發出聲明，事發後立即通報消防單位，並啟動緊急應變程序，全力協助現場處置。事故造成5名路人受傷送醫，皆清醒並已陸續離院返家，目前已取得相關聯繫方式，後續將持續主動慰問並提供必要協助。

區經理、區督導及店經理第一時間到場，並與消防、警方及鑑識單位密切合作，對於本次事故造成民眾受到影響深感遺憾，將持續全力配合主管機關進行原因釐清，並在第一時間提供受影響民眾與店家必要協助。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

新北板橋府中商圈「定食8」凌晨爆炸！ 整層炸爛多名路人受傷送醫

新北三峽化學工廠火煙飄硫磺味 警消撲滅籲緊閉門窗