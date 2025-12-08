板橋府中商圈餐廳疑氣爆 5人送醫皆已出院

新北市板橋區府中商圈重慶路一處9層樓建築的2樓，今日凌晨0時57分疑似發生氣爆，導致餐廳外牆及玻璃崩落在道路上，碎片散落滿地，內部裝潢也一片狼藉。事發現場為共用廚房的定食8及爭鮮2家餐廳，爆炸原因仍待釐清。

新北市消防局接獲報案後到場搶救，並指出有5名民眾輕傷，其中3名路人及1名住戶分別送往雙和醫院及亞東醫院，另1名民眾拒絕就醫；還有1名路人表示身體不適，也由消防人員協助預防送醫。

新北市議員黃淑君上午8時許表示，5名送醫傷者皆已出院，受影響住戶也完成安置；重慶路已恢復開放車輛通行，但氣爆側人行道仍封閉，工務局拆除大隊與新北市結構技師公會將進場清理，同時確認結構狀況。