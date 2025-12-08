板橋府中商圈餐廳疑氣爆 5人送醫皆已出院
新北市板橋區府中商圈重慶路一處9層樓建築的2樓，今日凌晨0時57分疑似發生氣爆，導致餐廳外牆及玻璃崩落在道路上，碎片散落滿地，內部裝潢也一片狼藉。事發現場為共用廚房的定食8及爭鮮2家餐廳，爆炸原因仍待釐清。
新北市消防局接獲報案後到場搶救，並指出有5名民眾輕傷，其中3名路人及1名住戶分別送往雙和醫院及亞東醫院，另1名民眾拒絕就醫；還有1名路人表示身體不適，也由消防人員協助預防送醫。
新北市議員黃淑君上午8時許表示，5名送醫傷者皆已出院，受影響住戶也完成安置；重慶路已恢復開放車輛通行，但氣爆側人行道仍封閉，工務局拆除大隊與新北市結構技師公會將進場清理，同時確認結構狀況。
其他人也在看
板橋府中商圈餐廳氣爆1男3女送醫！50坪裝潢全毀…樓梯間驚見4瓦斯鋼瓶
新北市板橋區府中商圈今天（8日）凌晨，傳出氣爆事故，街道一片凌亂，事故餐廳位於大樓2樓，幾乎整層被炸爛；共造成5人受輕傷，其中，1男3女送醫。警消獲報到場救災，在樓梯間找到3大1小共4支鋼瓶，是否為瓦斯鋼瓶氣體外洩所致，仍待釐清。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 1
新北板橋府中商圈「定食8」凌晨爆炸！ 整層炸爛多名路人受傷送醫
[Newtalk新聞] 新北市板橋區府中商圈今（8）天凌晨近1點發生公安事故，位在板橋區重慶路12巷的定食8餐廳突然爆炸，事故還波及隔壁的爭鮮迴轉壽司，掉落的殘骸及玻璃碎片砸中路過的民眾，造成多人受傷，分別送往雙和醫院及亞東醫院治療，消防人員到場灌救後確認無人受困，在現場發現3大1小瓦斯鋼瓶，詳細事故原因仍待調查釐清。 警消今天凌晨零時57分獲報，位在板橋區重慶路12巷巷口的2樓餐廳疑似發生氣爆，造成多名路人受傷，轄區後埔、板橋派出所線上警力迅速到場管制。消防局也調派29車88人到場搶救，現場共有定食8及爭鮮等兩家餐廳受損。由於氣爆威力強大，附近有許多飛散掉落的碎片，一時之間滿目瘡痍，也造成多名路人閃避不及遭碎片砸傷。 警消表示，經搶救及疏散，現場共有6人受傷或身體不適，分別是4女1男5名路人及1名附近女性住戶，其中1女輕傷拒絕就醫。新北市消防局長陳崇岳指出，主要發生氣爆的地點是在2樓的爭鮮跟定食8餐廳，氣爆影響面積約174平方公尺，消防人員勘查火場發現廚房有串接有3大1小共4支鋼瓶，疑因爆炸被炸到樓梯間，初判依法令規定做使用未違法。 陳崇岳續指，整棟大樓大部分都是辦公室，發生氣爆的2新頭殼 ・ 25 分鐘前 ・ 2
卓榮泰拒執行立院版財劃法 深綠學者憂「法治被人治取代」
立法院5日以59比50票數否決行政院提出的《財政收支劃分法》覆議案，行政院長卓榮泰當天強硬表態，對於不經正常議事程序、違反議事倫理的決議，行政院沒有必須執行的壓力。據黨政人士透露，府院高層已決定不採「不公布、不副署」方式，賴清德總統將在規定時間內公布法案，但行政院堅持不會執行，並將聲請釋憲。此舉在綠營內部引發討論，成大電機系教授李忠憲警告，公布法律卻不執行是比惡法更快摧毀國家的道路。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 41
板橋府中商圈「定食 8」氣爆 玻璃、招牌炸飛20公尺遠瞬間畫面曝光
新北市板橋區府中商圈內，今天（8日）凌晨0時許，重慶路上2樓的「爭鮮」跟「定食8」餐廳，不明原因氣爆，玻璃、雜物等碎片炸出街道，造成5人受輕傷，消防隊獲報到場，緊急將受傷民眾送醫，而氣爆瞬間畫面曝光，玻璃噴跟招牌炸飛到對街約20公尺遠。三立新聞網 setn.com ・ 41 分鐘前 ・ 發起對話
影/快關窗！新北三峽化學工廠惡火熄了 刺鼻煙霧飄散
新北市三峽區弘道路7日下午3時46分發生化學工廠大火，由於該處鐵皮工廠內存放大量過氧化氫液體等物品，幸而火勢已在傍晚左右撲滅。事發當時現場濃煙十分刺鼻，可能還帶有毒性，消防局提醒民眾緊閉門窗。中天新聞網 ・ 14 小時前 ・ 發起對話
炸毀整層樓！ 板橋商圈餐廳凌晨驚傳氣爆5傷
新北市 / 綜合報導 新北板橋區府中商圈重慶路，一間大樓2樓今(8)日凌晨突然發生氣爆，幾乎將2樓餐廳整層炸爛，掉落的殘骸碎片造成4人受傷送醫，消防人員搜救後，確認沒人受困，現場有3大1小的瓦斯鋼瓶，初步判斷並無違規，不過究竟是什麼原因釀成這起事故？新北市消防局長陳崇岳表示，還在釐清。馬路上一片狼藉，玻璃碎片餐廳招牌，風管木條散落整路，消防人員不只忙進忙出，疏散屋內住戶還將附近傷者，一一檢查包紮送上救護車。目擊店家VS.記者說：「沒有預警爆出來，(有路人受傷嗎？)有。」事發就在新北板橋府中商圈，重慶路某大樓2樓的連鎖餐廳，今日凌晨將近1點突然氣爆，目擊攤販表示當時突然聽見一聲，非常巨大的爆炸聲隨後就看見二樓，爆炸的餐廳在冒煙，從監視器畫面也可以看到，氣爆發生當下屋內物品瞬間四散白煙四起，爆炸威力強勁甚至把玻璃窗戶，噴到對街約20公尺遠直接砸到路人。傷者老闆說：「她是下班回來的過程，她要走這段回家，剛好就遇到氣爆。」據了解主要的發爆點，是在二樓的兩間連鎖餐廳，且為同個業者共用廚房，至於現場發現有3大1小的瓦斯桶做串接，依法做為營業使用並未違法。新北市消防局局長陳崇岳說：「整棟大樓大部分都是辦公室，在二樓的部分在9點30分結束營業，最後一個員工初步了解是10點離開，那為什麼會發生爆炸，相關原因在調查中。」新北市板橋區區長陳奇正VS.疏散住戶說：「警察會封鎖現場，不會讓你們的財物有受到損失，好不好，我們那個門都沒有關啦，好，先不要關。」同棟大樓七樓還有5名住戶，經過疏散都沒有安全顧慮，目前先安置在附近飯店，至於氣爆當下有5人受傷，4人輕傷送醫分別送往，附近的亞東及雙和醫院，另外有一名女性拒絕就醫，但為何深夜突然發生驚天巨響，相關單位仍在調查釐清。 原始連結華視影音 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
印尼蘇門答臘洪患至少940死 災區傳染病疫情惡化
（中央社雅加達7日綜合外電報導）熱帶氣旋日前過境印尼蘇門答臘引發洪災和山崩，釀至少940死，災區居民通報腹瀉、發燒及肌肉痠痛等傳染病症狀的案例暴增，當局正設法應對災後疫情和醫療物資短缺。中央社 ・ 14 小時前 ・ 發起對話
新北板橋餐廳凌晨突氣爆！5人受傷送醫 疑瓦斯外洩釀禍
一名目擊攤販表示，當時突然聽見非常巨大的爆炸聲響，隨後就看見二樓的餐廳在冒煙，路邊還有1名女子受傷較為嚴重，被噴濺的碎片砸傷流血。警方及消防員於凌晨0時57分獲報後趕抵現場，立刻將傷者送醫，並疏散隔壁棟5名住戶，接著派人進入餐廳內調查，在餐廳的樓梯間找到4支瓦...CTWANT ・ 2 小時前 ・ 發起對話
獨家》驚悚！台南女警開紅單 竟遭斧頭砍傷
台南市一位女警昨天（6日）晚間在路邊開違停紅單，竟遭人持斧頭攻擊受傷，隨即由警方緊急送至市立醫院急救，所幸經搶救後已恢復意識，沒有生命危險，凶嫌已依現行犯被捕，將以殺人未遂罪嫌方向偵辦。警方指出，案發當時女警與同事在市區執行取締違規停車勤務，女警發現一輛汽車停放在禁止臨時停車區域，上前勸離並開立舉發自由時報 ・ 1 天前 ・ 7
氣爆傷者名單曝！板橋「府中商圈」滿目瘡痍…1男3女送醫全順利出院
新北市板橋區府中商圈今天（8日）凌晨，傳出氣爆事故，街道一片凌亂，事故餐廳位於大樓2樓，幾乎整層被炸爛；共造成5人受輕傷，其中，1男3女送醫。所幸，所有氣爆傷者經過治療，都無生命危險，上午全順利出院，事後傷者名單也跟著曝光。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 發起對話
美國新生兒不再全面打B肝疫苗 疾管署宣布台灣「不跟進」原因曝
疾管署表示，美國ACIP連續兩日討論此議題，會場內外正反意見始終相持不下，支持修改的理由主要是低盛行率國家大多已不採全面出生接種，而是採分眾考量，反對理由則以美國感染症醫學會和美國兒科醫學會為代表，於表決前均明確表態反對修改、認為應維持原本全面接種出生劑之建...CTWANT ・ 1 天前 ・ 發起對話
美「新生兒不再全面打B肝疫苗」 台灣是否跟進？疾管署給答案
美國疾病管制中心（CDC）預防接種諮詢委員會（ACIP）於昨（5）日針對原「新生兒B型肝炎疫苗出生劑應於出生24小時內接種」建議，以8：3表決通過修改建議，針對B型肝炎表面抗原（HBsAg）陰性母親所生之新生兒，改為「個人化決策、由雙親與醫療人員共同討論依風險評估決定是否接種B型肝炎疫苗」，並建議「若出生時未接種，建議延後至出生滿2個月後接種第1劑」；對此，衛生福利部疾病管制署也回應台灣現況。鏡報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
國1內湖段2車碰撞！ 返鄉收假「塞爆」釀1傷送醫
國道1號南下內湖段16.6公里處，於7日傍晚6時許，發生一起兩車相撞的交通意外。事故造成現場三條車道的交通嚴重回堵，事故發生在中間車道，但散落的車輛零件波及到外側車道，影響了整體車流。消防局表示，接獲報案後立即派遣救援車輛前往現場，所幸並無人員被困，只有一名乘客因身體不適被送往醫院。至於事故的具體原因，仍需國道警方進一步調查釐清。中天新聞網 ・ 14 小時前 ・ 發起對話
執行副總統蕭美琴安全勤務 24歲警遭廂型車撞飛送醫｜#鏡新聞
宜蘭頭城昨天(12/5)晚間發生重大車禍，一名礁溪警分局的24歲員警在執勤戒護副總統蕭美琴勤務時，遭到廂型車衝撞，跌落水溝，意識模糊，不僅腹部出現大片傷口，右大腿也有開放性骨折，被送醫救治，直到接近午夜才結束手術，被送進加護病房，隨即轉院台北榮總持續觀察，目前還沒脫離險境。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 發起對話
不跟進美國！台灣新生兒仍採全面接種B肝疫苗 疾管署：盛行背景不同
美國預防接種諮詢委員會(ACIP)以8：3表決通過不再建議新生兒全面接種B型肝炎疫苗、改採分眾個別考量，台灣疾管署已諮詢我國ACIP專家，決定「不跟進」，仍維持現行新生兒全面接種B型肝炎疫苗政策。疾管台視新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
冬盟》日本監督連3年帶隊來台 點出台灣球隊「明顯特徵」
日本社會人從2017年起，連續6屆組隊到台灣征戰亞洲冬季棒球聯盟，今天晚上日本社會人與日職聯隊爭冠，力拚隊史第3冠。日本社會人監督川口朋保表示，這屆冬盟日本社會人有半數選手第1次到海外比賽，無論伙食、生活習慣、語言隔閡，對他們而言都是挑戰和學習，這次來台跟不同國家選手比賽，都是很好的成長養分。自由時報 ・ 13 小時前 ・ 4
羽絨衣準備！全台迎入冬「最強冷氣團」 北台灣恐剩10℃
（記者張芸瑄／綜合報導）入冬以來最強冷空氣即將報到。中央氣象署指出，目前東北季風稍歇，各地白天普遍轉為晴到多雲 […]引新聞 ・ 22 小時前 ・ 7
賴瑞隆淚談兒涉霸凌！議員預言「重創綠營」最慘情況：台南、高雄會很慘
民進黨立委賴瑞隆在高雄市長黨內初選期間，因8歲兒子爆出霸凌爭議重創聲譽，恐影響選民支持度，民眾黨新北市議員陳世軒指出，無論是賴瑞隆的霸凌相關爭議，還是立委林岱樺的貪污疑雲，都讓民進黨受到重創，若再不快速整合、定於一尊，到了2026大選正式開跑，台南、高雄選情都會很慘。陳世軒在《週末大爆卦》節目中表示，無論是林岱樺因為官司而民調直落，還是賴瑞隆兒子爆出的爭議......風傳媒 ・ 15 小時前 ・ 211
成田機場「台灣國旗死壓中國」！日本最新「辱華現場壓不住」網笑瘋
生活中心／曾郁雅報導日本首相高市早苗回應「台灣有事」且堅決不收回的表態，引發中國當局極度不滿，多次出手試圖「經濟制裁」，沒想到卻進一步推升高市早苗於日本民眾支持率，展現日本國民對於堅守日本立場與友台政策的認同，近日就有飛往日本旅客發現東京成田機場「這畫面」，直接「台灣強壓中國」的場景，讓他忍不住笑出來：「最新辱華現場！」。民視 ・ 16 小時前 ・ 327
吳君如19歲女兒原來這麼美！受邀「巴黎名媛舞會」藍色高訂禮服一出場就成最亮焦點
當天她穿著一襲濃郁藍色高訂禮服登場，裙擺在大理石地面上鋪出優雅弧度，在滿場粉、白、金色禮服之間形成最鮮明的一筆！藍色緞面在金色宮廷背景裡格外亮眼，加上層次珠寶項鍊的點綴，整體造型沉穩又高級，視線完全離不開她。其實巴黎名媛舞會向來以「最難受邀」聞名，每年只...styletc ・ 3 天前 ・ 101