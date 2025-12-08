板橋府中商圈「定食8」氣爆 整層炸爛！6人砸傷

新北板橋府中商圈的定食8發生氣爆。（圖／東森新聞）





今（8）天凌晨12點59分，新北板橋府中商圈的定食8發生氣爆，路過民眾被炸飛的木板、玻璃砸中，釀成6人受傷。初步了解，業者疑似將4桶瓦斯串接在一起，放在員工休息室，再拉管線到廚房使用，消防局初步檢視沒有違規，但業者透露，瓦斯管線疑似經常鬆脫，已經報修2－3個月，卻都沒改善，這是不是釀成氣爆的原因，火調追查中。

才剛走出人行道，準備通過路口，突然間一陣晃動，下一秒從天而降大量玻璃木板，事發突然，路人根本來不及逃，當場被砸中。

8號凌晨12點59分，新北市板橋府中商圈連鎖餐廳定食8疑似發生氣爆，裝潢整個被炸爛，從二樓噴飛，四散在大馬路上，整起事故總共釀成5位路人，以及1為周遭住戶受傷。

重回現場可以看到，牆面上被炸出了一個大洞，而員工休息室疑似就是爆炸點，裡面還存放了4支瓦斯桶。

透過平面圖還原二樓空間，爭鮮和定食8在隔壁，4支總重76公斤的瓦斯桶，原先串連在一起，靠牆放在員工休息室內，平常疑似拉了大約10公尺的管線到廚房使用，這一回，卻在打烊後的3個多小時，店內沒人卻爆炸，其中是否有違規疑慮。

新北消防局第一救災救護大隊副大隊長謝伯毅：「11月26號上個月，消防局有做最近一次的檢查，那檢查結果是符合規定的，未達80公斤的儲存空間，相對比較單純，沒有一些通風的相關規定。」

除了火調科，回到現場勘驗之外，定食8的店長更透露，瓦斯管線疑似經常鬆脫，已經報修2－3個月，卻遲遲沒有下文，他們是跟誰報修，是火調追查重點，而《EBC東森新聞》找到提供給定食物8的瓦斯行，員工證實確實有提供瓦斯，但主管不在，無法回答相關問題，爆炸原因都還要查，但當務之急，是要確認案發大樓，有沒有安全疑慮。

新北市土木技師公會理事長丘達昌：「四樓以上的部分，並沒有明顯受損的情形，基本上是可以進去，但是一到三樓的部分，我們初步發現，有相當多結構方面的，損壞現象。」

是因為人為疏失，還是另有原因釀禍，當事業者表示，已經取得傷者聯繫方式，將持續主動慰問，提供必要協助，也會全力配合主管機關釐清事發原因。

