板橋府中定食8氣爆！建築物內部慘況曝 土木技師初步勘查出爐

[Newtalk新聞] 新北市板橋區府中商圈今（8）天凌晨近1點發生氣爆，位在板橋區重慶路12巷的定食8餐廳突然爆炸，掉落的殘骸及玻璃碎片，造成6名路人因閃避不及而遭波及、受傷。道路一片狼藉。建築物內部慘況也曝光，土木技師稍早現場初步勘查檢視建築結構。

針對這起氣爆案件，新北市消防局表示，有4女1男共5名路人遭爆炸碎片波及受輕傷，其中1女拒絕就醫，其餘傷者分別送亞東醫院及雙和醫院；另有1名女住戶身體不適預防性送醫，目前皆已出院。

國民黨新北市議員劉美芳指出，與消防局、技師公會丘達昌理事長一起深入爆炸熱點查看建物結構，眼前的畫面非常震撼，二、三樓樓板直接隆起破裂；牆面爆開，鋼筋外露；辦公室內整片天花板掉落，瓦礫如山；店內設備全部被炸飛扭曲；對街的派克雞排、京都堂中醫診所也遭到波及；五位路人受傷，目前均已送醫或完成安置，走進現場時，地上滿是玻璃碎片、金屬殘件、倒塌木板與雜亂管線，一瞬間真的像是走進爆炸後的廢墟。

新北市工務局指出，土木技師到現場初步勘查發現，2樓天花板裝修大面積崩落，另近爆炸點天花板混凝土剝落鋼筋裸露、外牆牆體損毀傾倒、3樓部分天花板裝修崩落、地板隆起；整體結構安全尚待技師檢視相關現況與資料再作進一步詳評，另外針對周邊勘查，建築物多為玻璃破損，結構無明顯損壞。

