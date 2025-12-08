板橋府中定食8氣爆！波及20民宅5人傷 業者：主動慰問、配合調查

位於新北市板橋區府中商圈的「定食8」餐廳，今（8日）凌晨發生疑似瓦斯氣爆事故。（翻攝自threads＠tinnnnn_1012）

位於新北市板橋區府中商圈的「定食8」餐廳，今（8日）凌晨發生疑似瓦斯氣爆事故，位於2樓的餐廳裝潢被炸毀，大量玻璃與碎片噴落街道，造成5人輕傷、波及20戶民；「定食8」所屬餐飲集團爭鮮也發布聲明表示將全力配合調查並提供傷者協助。

半夜突傳巨響 疑發生瓦斯氣爆？

事故發生在凌晨00時59分，附近居民表示「突然聽到一聲巨響」，接下來感到明顯震動。新北市消防局指出，位於2樓的「爭鮮」與「定食8」為相同業者，共用廚房，初步判斷引爆點疑似位於員工休息室，但確切原因仍需火調與鑑識單位近一步釐清。

爭鮮：主動慰問5傷者、全力配合調查

爭鮮集團發布聲明表示，事發第一時間，就通報消防單位並啟動緊急應變程序，區經理、區督導與店經理立即到場掌握情況。目前已取得5名受傷民眾的聯繫方式，確認皆清醒且已陸續離院返家。業者強調將持續主動慰問並提供必要協助。

針對事故造成的影響，「定食8」表示深感遺憾，並承諾將全力配合主管機關進行原因釐清，同時在第一時間協助受波及的民眾與店家處理後續事宜。

