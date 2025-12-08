板橋府中恐怖氣爆！「定食8」驚爆6傷 玻璃噴20米

新北市 / 綜合報導

新北市板橋區府中商圈今(8)日凌晨驚傳氣爆！2樓連鎖餐廳定食8發生氣爆，強大力道讓整層炸爛，外牆殘骸碎片噴濺，造成6人受傷，1人拒絕送醫。附近的店家目擊整起意外心有餘悸，說當下整棟樓都在晃動並伴隨巨大聲響，以為是地震；還有住戶睡在家裡，窗戶被震碎，額頭被噴濺的玻璃砸中，不過事發當下餐廳沒有營業，也沒有員工在內，究竟什麼原因導致，持續調查釐清。

監視器拍下氣爆瞬間，大樓外牆噴飛四濺，碎片全部砸在地上，揚起巨大煙塵，78682，地面上一片狼藉，玻璃碎片餐廳招牌，風管木條散落一地。警消救護人員忙進忙出，要協助將傷者送醫，救護人員說：「躺下去，躺下去就可以了，再加一，再加一，送亞東。」

事發就在新北板橋府中商圈，重慶路上2樓的連鎖餐廳定食8，今日凌晨將近1點突然氣爆，附近業者心有餘悸還以為是地震，目擊業者VS.記者說：「定食8，二樓，二樓，定食8，(所以就無預警這樣爆)對啊。」目擊業者說：「很大聲，整棟都在震動，據我的了解的話，這個時間2樓應該是沒有在營業，研判應該是氣爆。」

這起意外總共1男4女輕傷送醫，大多是路人還有員工下班受到波及，截至早上8點多已經全數出院，還有一名女性住戶頭部受傷，拒絕就醫。傷者房東說：「她睡在床上，玻璃破掉，沒有窗簾就，砰，噴過來噴到床上。」

新北市板橋區區長陳奇正VS.疏散住戶說：「那個我們有警察會封鎖現場，不會讓你們的財物有受到損失。」同棟大樓七樓還有5名住戶，都已經平安疏散，所幸氣爆當下在深夜，餐廳並未營業員工也不在店內，否則後果不堪設想，但究竟為何發生氣爆，相關單位正在調查釐清。

