板橋府中氣爆波及5民眾！侯友宜現場勘災 「樓地板隆起」啟動結構鑑定
[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導
新北板橋府中商圈今（8）日凌晨1點多驚傳氣爆，造成5位路人遭波及受輕傷，目前皆已出院。市長侯友宜上午7點多到現場勘災，工務局長馮兆麟表示，將進行結構鑑定確認安全，議員黃淑君也要求強化周邊建物管理及交通動線維護。
侯友宜今日上午前往府中商圈現場勘災，他表示受傷的5位民眾治療完後皆已出院，而爆炸現場約估對面有4戶人家受損、前面也有2戶遭受波及，到底實際幾戶還要再做確認。且針對鄰損住戶的求償管道，侯友宜已下令成立專案小組，將挨家挨戶了解，協助受到波及的住戶依法向肇事者求償。考慮到整體住戶的安全，目前現場仍是封鎖狀態，但是道路交通已經恢復，鄰近住戶也都安置完畢，等鑑定因素出來以後確認沒問題，才會開放讓住戶回去。
工務局長馮兆麟表示，現場受損最嚴重的位置在爆炸點的上下方，尤其2、3樓樓地板已出現隆起，將請工會進行詳細鑑定。同時，前後方向的住戶後陽台也整個脫落，是否波及梁柱，也會由工會鑑定，確認安全無虞後，再與住戶協調後續處置。
新北市土木結構技師理事長丘達昌指出，事故現場外牆有爆裂與炸開情形，2、3樓初步檢視也出現部分破壞，需要配合拆除作業或進一步檢測後，才能判定是否可再使用。至於結構部分，仍須檢測後才能說明，目前尚未進入鄰宅，因為現場仍有障礙物。若只從外觀判斷房屋是否安全，仍不足以作為依據，必須進入現場查看才有初步結論，已經在積極聯絡業主。
議員黃淑君則強調，府中一帶車流因加上耶誕相關活動，人潮十分擁擠，因此她特別提醒警察局加強交通與行人安全，因事故建物的安全性尚未確認，目前已實施部分封閉，行人與車輛動線都必須特別注意。此外，她要求工務局在結構技師確認有問題時，應主動協助並處理相關費用，絕不能掉以輕心。
更多FTNN新聞網報導
板橋府中定食8氣爆！波及20民宅5人傷 業者：主動慰問、配合調查
板橋府中「定食8」氣爆釀5傷！ 侯友宜一早率隊視察：實際起火因素還在釐清
板橋定食8凌晨氣爆！玻璃、招牌噴飛一地「5人送醫」 疑因瓦斯外洩釀禍
其他人也在看
棒棒堂小煜宣布離婚！ 用更舒服的方式陪伴彼此
小煜（楊奇煜）從《棒棒堂》出道，今年才拿下金鐘獎的肯定，8日宣布和結婚5年的老婆言言離婚，「我和言言在今年9月平和地告別了婚姻關係」。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 38 分鐘前 ・ 14
斷崖式降溫！「這天」低溫恐下探10度
斷崖式降溫！「這天」低溫恐下探10度EBC東森新聞 ・ 14 小時前 ・ 8
賴瑞隆淚談兒涉霸凌！議員預言「重創綠營」最慘情況：台南、高雄會很慘
民進黨立委賴瑞隆在高雄市長黨內初選期間，因8歲兒子爆出霸凌爭議重創聲譽，恐影響選民支持度，民眾黨新北市議員陳世軒指出，無論是賴瑞隆的霸凌相關爭議，還是立委林岱樺的貪污疑雲，都讓民進黨受到重創，若再不快速整合、定於一尊，到了2026大選正式開跑，台南、高雄選情都會很慘。陳世軒在《週末大爆卦》節目中表示，無論是林岱樺因為官司而民調直落，還是賴瑞隆兒子爆出的爭議......風傳媒 ・ 17 小時前 ・ 213
入冬最強冷空氣「這天」報到！ 平地最低溫恐跌破10度
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導氣象專家吳德榮表示，未來一週天氣將出現明顯變化，明（7）日全台天氣晴朗穩定、白天微熱早晚偏涼，但自下週一（8日）東北...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
賴瑞隆哭給誰看？他轟「民主哭神」大戲上演
[NOWnews今日新聞]民進黨立委賴瑞隆近來積極爭取黨內初選提名參選高雄市長，未料近日卻被爆出就讀小二的兒子追打、霸凌同學，受害人家長更質疑校方處理消極，而賴瑞隆昨（7）日召開記者會淚崩，除和女童父...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 317
成田機場「台灣國旗死壓中國」！日本最新「辱華現場壓不住」網笑瘋
生活中心／曾郁雅報導日本首相高市早苗回應「台灣有事」且堅決不收回的表態，引發中國當局極度不滿，多次出手試圖「經濟制裁」，沒想到卻進一步推升高市早苗於日本民眾支持率，展現日本國民對於堅守日本立場與友台政策的認同，近日就有飛往日本旅客發現東京成田機場「這畫面」，直接「台灣強壓中國」的場景，讓他忍不住笑出來：「最新辱華現場！」。民視 ・ 17 小時前 ・ 369
吳君如19歲女兒原來這麼美！受邀「巴黎名媛舞會」藍色高訂禮服一出場就成最亮焦點
當天她穿著一襲濃郁藍色高訂禮服登場，裙擺在大理石地面上鋪出優雅弧度，在滿場粉、白、金色禮服之間形成最鮮明的一筆！藍色緞面在金色宮廷背景裡格外亮眼，加上層次珠寶項鍊的點綴，整體造型沉穩又高級，視線完全離不開她。其實巴黎名媛舞會向來以「最難受邀」聞名，每年只...styletc ・ 3 天前 ・ 101
冬盟》日本監督連3年帶隊來台 點出台灣球隊「明顯特徵」
日本社會人從2017年起，連續6屆組隊到台灣征戰亞洲冬季棒球聯盟，今天晚上日本社會人與日職聯隊爭冠，力拚隊史第3冠。日本社會人監督川口朋保表示，這屆冬盟日本社會人有半數選手第1次到海外比賽，無論伙食、生活習慣、語言隔閡，對他們而言都是挑戰和學習，這次來台跟不同國家選手比賽，都是很好的成長養分。自由時報 ・ 15 小時前 ・ 5
比守財奴更慘！老翁極度節儉苦存6千萬 因1習慣換來晚年孤獨
許多人終其一生省吃儉用，希望累積足夠財富保障退休生活，卻忽略家人的感受，導致關係逐漸疏離。日本一名73歲老翁因極度節儉，雖成功存下6000萬日圓（約新台幣1200萬元），卻因不願為家人花費半分錢，最終遭兒子斷絕聯繫，如今在悔恨中孤獨度日。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 29
男露營完手掌現紅斑 就醫竟確診「二期梅毒」！醫示警：症狀千變萬化
一名年輕男子日前發現手掌上出現很多紅紅的斑點，以為是一個月前去露營被蟲咬到，自己擦了藥都沒有改善，豈料他就醫抽血後發現，竟然確診了「二期梅毒」。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 34
他直擊成田機場「辱華現場」！台灣國旗壓中國上 笑翻：日本人壓不住了
日本首相高市早苗日前在國會答詢時，明確表示「台灣有事，即日本有事！」此番言論引發中國跳腳，中日外交風暴就此展開。中日台關係也引發關注，就有網友近日到成田機場，發現台灣國旗與中國國旗並列，笑翻稱是「最新辱華現場」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 350
2波冷空氣南下！明變天降溫炸雨 這天迎「入冬首波冷氣團」估跌破10度
今（7）日東北季風稍減弱，各地氣溫逐漸回升，輻射冷卻影響，早晚仍較涼，台灣各地為晴到多雲，僅基隆北海岸、大臺北山區、東北部及東部地區有零星短暫雨。氣象署透露，明（8）日東北季風增強，北部及東北部天氣稍轉涼，其他地區早晚亦涼；基隆北海岸、大臺北及東北部地區有陣雨並有局部大雨發生的機率，桃園、東部地區有局部短暫雨。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
周杰倫、阿信、F3夢幻合唱橫掃冠軍！驚人成績曝光
周杰倫、言承旭、吳建豪、周渝民、五月天阿信合唱的全新單曲〈恆星不忘Forever Forever〉5日無預警驚喜上線，如此夢幻合作引起熱議，MV首播一天全網觀看次數突破2500萬，在YouTube更創下不到兩天即超越1000萬觀看次數以及最熱門音樂影片第一名。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 10 小時前 ・ 22
賈永婕跨年把小孩丟給小S「竟違反規定」 回顧20年嘆：人生真奇妙
台北101跨年煙火廣告邀請小S(徐熙娣)擔任旁白驚喜獻聲，台北101董事長賈永婕昨(7)日深夜再分享2026跨年煙火模擬影片，並回憶以前跨年曾把2個女兒交給小S照顧，小S再帶一群小孩到大S家，大家窩在一起吃零食、看煙火。（賴俊佑）三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 2
烏克蘭選手轉籍俄國！ 跳水協會怒申訴「要封殺她」
曾代表烏克蘭出征兩次奧運的跳水選手利斯昆（Sofiia Lyskun），日前受訪時透露自己將轉籍至俄羅斯，考量到兩國之間的惡劣關係，烏克蘭跳水協會宣布，已撤銷她的所有獎牌及榮譽。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 7
心臟名醫揭迷思：絕不再碰的一種飲料
田納西州浸信會紀念醫院(Baptist Memorial Health Care)心臟科名醫亞拉諾夫(Dmitry Ya...世界日報World Journal ・ 8 小時前 ・ 13
嘉義「縱貫線教父」林水樹孫女周歲宴207桌 百萬煙火驚豔全場
嘉義縣的知名人物、有「縱貫線教父」之稱的林水樹，於12月6日晚間在嘉義縣東石鄉舉辦盛大宴會，席開207桌，為兒子與媳婦補辦婚宴，同時慶祝孫女滿周歲。現場不僅有百萬高空煙火秀，還設置了旋轉木馬、小火車等遊樂設施供孩童免費遊玩，場面熱鬧非凡。中天新聞網 ・ 15 小時前 ・ 14
記憶體撐場！華邦電股價飆逾8%登成交王 分析師揭更旺股：華東已見回不回
記憶體缺貨潮未歇，相關族群今（8）日表現亮眼，華邦電早盤一度今大漲逾9%，距離前高69.1元咫尺之遙，並以17萬張成交量高居台股冠軍。分析師表示，封測廠華東（8110）一早即攻上漲停，另有6.3萬排隊等買，由於已創下新高價，在前方萬里無雲之下，有望持續「見回不回」的向上攻堅。Yahoo奇摩股市 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
Toyota 大改款 RAV4 2.0 升入門動力規格終於揭曉！台灣有望爭取導入
隨著 Toyota 全新大改款 RAV4 陸續在全球各大市場上市，除了 2.5 升 Hybrid、2.5 升 PHEV 兩款油電動力之外，也追加推出 2.0 升自然進氣汽油的入門選擇，如今 2.0 升動力規格終於正式曝光，據了解台灣也有望爭取導入來滿足市場需求。自由時報汽車頻道 ・ 1 天前 ・ 1
AI前景無限好！專家點名「這4檔」明年首季再漲3成 加碼分享操作手法
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導受惠於全球科技巨頭不斷投入AI領域，近兩年內幾乎所有AI供應鏈的股價表現都相當出色，而針對在現行高基期情況下選擇AI股的...FTNN新聞網 ・ 13 小時前 ・ 3