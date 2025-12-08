板橋府中氣爆波及5民眾！侯友宜現場勘災 「樓地板隆起」啟動結構鑑定

[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導

新北板橋府中商圈今（8）日凌晨1點多驚傳氣爆，造成5位路人遭波及受輕傷，目前皆已出院。市長侯友宜上午7點多到現場勘災，工務局長馮兆麟表示，將進行結構鑑定確認安全，議員黃淑君也要求強化周邊建物管理及交通動線維護。

侯友宜今日上午前往府中商圈現場勘災，他表示受傷的5位民眾治療完後皆已出院。（圖／新北市政府提供）

侯友宜今日上午前往府中商圈現場勘災，他表示受傷的5位民眾治療完後皆已出院，而爆炸現場約估對面有4戶人家受損、前面也有2戶遭受波及，到底實際幾戶還要再做確認。且針對鄰損住戶的求償管道，侯友宜已下令成立專案小組，將挨家挨戶了解，協助受到波及的住戶依法向肇事者求償。考慮到整體住戶的安全，目前現場仍是封鎖狀態，但是道路交通已經恢復，鄰近住戶也都安置完畢，等鑑定因素出來以後確認沒問題，才會開放讓住戶回去。

工務局長馮兆麟表示，現場受損最嚴重的位置在爆炸點的上下方，尤其2、3樓樓地板已出現隆起，將請工會進行詳細鑑定。同時，前後方向的住戶後陽台也整個脫落，是否波及梁柱，也會由工會鑑定，確認安全無虞後，再與住戶協調後續處置。

事故現場外牆有爆裂與炸開情形，2、3樓初步檢視也出現部分破壞，需要配合拆除作業或進一步檢測後，才能判定是否可再使用。（圖／議員黃淑君提供）

新北市土木結構技師理事長丘達昌指出，事故現場外牆有爆裂與炸開情形，2、3樓初步檢視也出現部分破壞，需要配合拆除作業或進一步檢測後，才能判定是否可再使用。至於結構部分，仍須檢測後才能說明，目前尚未進入鄰宅，因為現場仍有障礙物。若只從外觀判斷房屋是否安全，仍不足以作為依據，必須進入現場查看才有初步結論，已經在積極聯絡業主。

議員黃淑君則強調，府中一帶車流因加上耶誕相關活動，人潮十分擁擠，因此她特別提醒警察局加強交通與行人安全，因事故建物的安全性尚未確認，目前已實施部分封閉，行人與車輛動線都必須特別注意。此外，她要求工務局在結構技師確認有問題時，應主動協助並處理相關費用，絕不能掉以輕心。

氣爆造成前後方向的住戶後陽台整個脫落。（圖／議員黃淑君提供）

