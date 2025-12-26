板橋府中氣爆終解封！大樓結構安全無虞 店家盼快恢復營業

板橋氣爆大樓鑑定結果出爐，結構無明顯受損。（圖／TVBS）

新北市板橋府中商圈於8號凌晨發生氣爆事件，經過18天的調查，土木技師協會終於完成鑑定報告。結果顯示，雖然大樓耐震力微幅下降至96.9%，但主結構並未受到安全影響，只要進行適當補強即可恢復原有的耐震能力。隨著封鎖線於26日拆除，部分店家已開始恢復營運，然而店面修復和後續求償問題仍是店家面臨的挑戰。

氣爆事件發生在8日凌晨12點多，地點位於新北市板橋區重慶路府中商圈一棟大樓二樓的定食8和爭鮮餐廳。爆炸威力巨大，整排窗戶被震碎，玻璃碎片四處噴飛，甚至砸傷路過的民眾，造成7人輕傷。事發後，整棟大樓立即被封鎖，三樓的醫美診所、四樓健身房以及樓上其他店家都受到影響。醫美診所內部一片狼藉，天花板破了一個大洞，牆面布滿裂痕，部分管線需要重新安裝。一名裝修工人表示，修補受損的部分比重新裝修還要麻煩。在氣爆事件後，新北市政府委託土木技師公會進行結構安全鑑定。經過詳細的勘查測量、採證與評估分析，鑑定結果於26日出爐，確認建物結構並未受到實質影響。

根據鑑定，這棟大樓原本可以承受4至5級強震，氣爆過後，二至三樓局部結構受損，使耐震力降至約96.9%。不過，只要進行結構補強，仍然可以恢復原本的耐震能力。大樓封鎖18天後，26日終於拆除封鎖線，部分業者第一時間趕回店面。一位健身房業者表示，因為鑑定結果顯示安全無虞，封鎖線撤除，他們才能夠進入店面。他強調，希望能盡快提供一個安心的場所給會員使用。這場氣爆使商圈停擺超過半個月，甚至錯過了聖誕節的重要營業檔期。如今鑑定結果出爐且解除封鎖，店家終於能夠開始重建工作，但後續的求償問題仍是一條漫長的路。

