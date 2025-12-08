板橋府中氣爆！「定食8」廚房爆炸 最新狀況曝

新北市板橋區府中商圈的定食8餐廳突然爆炸，今早仍拉起封鎖線。 圖：黃淑君臉書粉專

[Newtalk新聞] 新北市板橋區府中商圈今（8）天凌晨近1點發生氣爆，位在板橋區重慶路12巷的定食8餐廳突然爆炸，掉落的殘骸及玻璃碎片，造成6名路人因閃避不及而遭波及、受傷。道路一片狼藉。議員黃淑君今早透露事件最新處理進度。

新北市警消於8日0時57分接獲報案，板橋區重慶路12巷8號疑似發生氣爆，派遣3大2中8分隊29車88人前往搶救。現場為9層RC建築物，爆炸點集中在「爭鮮迴轉壽司」、「定食8」的2樓共用餐廳，趕緊布水線滅火，所幸無太大火勢。

新北消防局指出，消防人員在樓梯間內找到3大1小共4支瓦斯鋼瓶，初步研判是瓦斯鋼瓶氣體外洩，但應並未做違法使用；消防局提到，主要發生氣爆的地點是在2樓的爭鮮跟定食8餐廳，氣爆影響面積約174平方公尺。

由於這起氣爆影響了部分建築狀況，民進黨新北市議員黃淑君表示，工務局、消防局、警察局、新北市土木結構技師公會、板橋區公所都已經到達，初步受傷民眾皆以出院，並且有住戶被安置。

至於交通狀況部分，重慶路目前開放車輛通行，氣爆側行人封閉，請走對側騎樓及人行步道，9點後工務局拆除大隊與新北市結構技師公會預計進場清理，同時確認結構狀況。

黃淑君指出，目前板橋區公所列管結構初評範圍，同時與戶政、地政連絡屋主，會同結構技師進場初評結構。後續會持續更新，也麻煩大家不要逗留拍照，配合警方引導，儘速通過。

新北市板橋區府中商圈的定食8餐廳突然爆炸。 圖：翻攝記者爆料網