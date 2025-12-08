板橋府中氣爆「整層炸爛」害5人受傷 「20多戶遭波及」侯友宜發聲

板橋府中商圈8日發生嚴重氣爆，新北市長侯友宜上午前往視察，強調將釐清肇事責任後求償。（圖／翻攝畫面）

新北市板橋府中商圈8日凌晨發生氣爆事故，位於大樓二樓的「爭鮮」跟「定食8」餐廳因不明原因爆炸，導致5位民眾受傷，所幸醫治後已無生命危險，但現場因氣爆威力而一片狼藉，周邊有20多戶民眾遭受波及，新北市長侯友宜則表示，將待鑑定出爐以釐清誰要負責，後續則跟住戶一同求償。

根據現場畫面，板橋區重慶路、府中商圈凌晨1時許發生氣爆，路過的5位民眾慘遭波及，其中4人送醫救治，所幸經急救後已無大礙，但現場因氣爆而面目全非，幾乎整層被炸爛，連裝潢都噴飛到道路上，畫面怵目驚心，還有20多戶民眾遭受波及。

侯友宜8日上午前往現場，表示爆炸原因消防局仍在鑑定，鄰損則交由結構技師區公所及鑑定同仁調查，現已要求相關單位成立專案小組，針對鄰損部分依法求償。

侯友宜表示，相關單位後續會一戶戶挨家挨戶去做了解，損壞部分則將請住戶跟市府人員共同它拍照存證，後續經鑑定釐清肇事原因，以確認誰需負責，後則將與住戶共同求償。

