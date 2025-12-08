板橋府中氣爆「2樓整層炸爛」 她上廁所躲過一劫：早一點我就不在了

板橋府中商圈8日發生嚴重氣爆。（圖／報系資料照）

新北市板橋府中商圈今天（8日）凌晨發生氣爆事故，位於大樓二樓的「爭鮮」跟「定食8」餐廳因不明原因爆炸，導致5位民眾受傷，所幸醫治後已無生命危險，但現場因氣爆威力而一片狼藉，周邊有20多戶民眾遭受波及。有目擊民眾透露，自己在爆炸前剛好去上廁所，「如果早一點我就不在了」，至今仍心有餘悸。

據了解，新北市板橋區重慶路、府中商圈今天凌晨1時許發生氣爆，路過的5位民眾慘遭波及，其中4人送醫救治，所幸經急救後已無大礙。不過，現場因氣爆而面目全非，幾乎整層被炸爛，連裝潢都噴飛到道路上，畫面怵目驚心，還有20多戶民眾遭受波及。

消防人員獲報趕往救援，發現現場殘留濃濃瓦斯味，經3次搜救確定沒有人員受困，但在樓梯間尋獲4瓶被炸飛的瓦斯鋼瓶，還有瓦斯瓶沒有關上，嚇得趕緊關閉。新北市長侯友宜上午前往現場了解情形，表示爆炸原因目前正由消防局鑑定中，現已要求相關單位成立專案小組，針對鄰損部分依法求償。

新北市政府工務局透露，經土木技師初步現場勘查，發現2樓天花板裝修大面積崩落，另靠近爆炸點天花板混凝土剝落、鋼筋裸露、外牆牆體損毀傾倒，3樓部分天花板裝修崩落、地板隆起；整體結構安全尚待技師檢視相關現況與資料再作進一步詳評，另周邊已勘查建築物多為玻璃破損，結構無明顯損壞。

事後，有女網友在Threads發文驚呼「爭鮮爆炸了」，坦言如果事發時間再早一點，自己可能已不在人世，「感謝我的月經讓我去上了一下廁所，頭一次不是恨月經，希望人都平安，大家都平安」，不難看出她仍心有餘悸。

