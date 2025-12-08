板橋府中氣爆5人送醫 定食8發聲：全力配合調查並主動慰問

新北市板橋府中商圈今（8）日凌晨發生爆炸意外，爭鮮、定食8兩間餐廳疑似瓦斯氣爆，餐廳招牌、建材與玻璃直接從二樓炸到路中，波及6名路過民眾，共5人受傷送醫。對此，定食8發聲回應，定食8府中店於凌晨00時59分發生疑似瓦斯氣爆事件，事發後已立即通報消防單位，並啟動緊急應變程序，送醫的5名路人也已陸續離院，承諾會提供必要協助、主動慰問，並全力配合調查。

定食8於聲明中指出，此次氣爆造成店內招牌及玻璃受損，並波及周邊區域，當下立即通報消防單位，啟動緊急應變程序，全力協助現場處置。截至目前掌握資訊，事故造成5名路人受影響送醫，皆清醒並已陸續離院返家，業者也取得相關聯繫方式，後續將持續主動慰問並提供必要協助。

定食8表示，事發第一時間，區經理、區督導及店經理即到場掌握情況，並與消防、警方及鑑識單位密切合作，相關單位已進入現場調查並著手釐清事故成因。定食8強調，對於本次事故造成民眾受到影響深感遺憾，將全力配合主管機關進行原因釐清，並在第一時間提供受影響民眾與店家必要協助。

