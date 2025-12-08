板橋府中深夜嚴重氣爆 新北檢依公共危險分案調查

新北市板橋府中商圈定食8、爭鮮兩間餐廳今（8）日凌晨發生氣爆，造成5人輕傷送醫，所幸傷者就醫後皆已陸續出院，不過深夜巨響也驚動附近住戶，初步研判疑似是瓦斯外洩釀災，不過詳細事發原因仍有待火調科人員釐清，目前新北檢已依公共危險罪分案進行調查。

位於二樓的定食8、爭鮮深夜發生嚴重氣爆，店家的窗戶被炸得面目全非，室內天花板也全被震碎、鋼筋外露，還一度導致整棟大樓停電，建材、招牌與玻璃紛紛噴飛到路面，波及路過的民眾與周遭住戶，現場滿目瘡痍，業者事後承諾會全力配合主管機關調查，協助找出氣爆原因。

此次意外發生後，雖然無人報案提告，不過由於此案涉及公共危險罪嫌，新北檢目前已分他字案調查，釐清是否為人為疏失。

責任編輯／馮康蕙

