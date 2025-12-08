板橋府中餐廳氣爆！裝潢全炸飛、外牆還開了洞 侯友宜、爭鮮回應了

新北市板橋府中商圈「定食8」與「爭鮮」餐廳今（8日）凌晨發生氣爆，驚醒附近住戶。圖／翻攝自「黃淑君 板橋」FB

新北市板橋府中商圈「定食8」與「爭鮮」餐廳今（8日）凌晨發生氣爆，驚醒附近住戶，消防人員在樓梯間發現4支瓦斯鋼瓶，初步判定是氣體外洩導致事故發生，造成5人受傷，波及逾20戶民宅。新北市議員黃淑君也PO出事故現場照片，餐廳玻璃全被震碎，外牆甚至還炸出一個洞，令人觸目驚心。對此，新北市長侯友宜及爭鮮也做出了回應。

新北市議員黃淑君今早在其臉書PO文表示，目前工務局、消防局、新北市土木結構技師公會、板橋區公所都已抵達現場，將清理現場，同時確認建築物結構狀態，提醒民眾不要逗留，儘速通過。她也分享了現場照片，可見2樓餐廳玻璃被震碎，一處外牆也被炸出一個洞，石礫散落地上，讓人聯想到當時氣爆的威力之大。

新北市議員黃淑君今早在臉書PO出現場照片，可見餐廳玻璃全被震碎，外牆甚至還炸出一個洞，令人觸目驚心。圖／翻攝自「黃淑君 板橋」FB

根據媒體報導，新北市消防局長陳崇岳指出，事故位置在府中商圈重慶街上二樓的「爭鮮」和「定食8」餐廳，整個裝潢都被炸掉，約50坪左右的空間毀損，兩家是同業者共用廚房，並在樓梯間發現3大1小的瓦斯鋼瓶，引爆點疑似在員工休息室，不過詳細的事故原因仍待調查。

新北市長侯友宜在早上8時前往現場，表示消防局仍在鑑定氣爆原因，鄰損需交由結構技師和區公所同仁鑑定調查，已要求相關單位成立專案小組，後續會挨家挨戶進行了解，屆時損壞部分將請住戶與市府人員拍照存證，待鑑定釐清原因確認責任歸屬後，將與住戶共同依法求償。

「定食8」所屬餐飲集團「爭鮮」也對此做出回應，表示已啟動緊急應變程序，將全力協助現場處置，與相關單位密切合作協助調查，也掌握了傷者聯繫方式，後續會陸續主動慰問並提供必要的協助。最後，公司也對此次事件表達歉意，聲明表示「定食8對於本次事故造成民眾受到影響深感遺憾。我們將持續全力配合主管機關進行原因釐清，並在第一時間提供受影響民眾與店家必要協助」。



