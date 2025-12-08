板橋府中「定食8」氣爆釀5傷！ 侯友宜一早率隊視察：實際起火因素還在釐清

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／新北報導

新北板橋府中商圈今（8）日凌晨發生氣爆事故，還波及5位路人。新北市長侯友宜一早到現場勘查狀況，他表示，5位民眾目前都已經出院，至於造成爆炸的因素，由消防局鑑定當中，也會針對鄰損究責；侯友宜強調，一旦釐清誰該負責任，市府會跟住戶一起來向肇事者求償。

侯友宜強調，一旦釐清誰該負責任，市府會跟住戶一起來向肇事者求償。（圖／市府提供）

侯友宜說，針對爆炸後的損傷部分，目前結構技師、區公所同仁在詳細調查，目前看到有對面4戶、前面2戶受到影，持續釐清中。至於起火源究竟為何？侯友宜說，室內放有桶裝瓦斯，實際的地點、因素，還是要等火災鑑定小組把它鑑定出來以後，再跟外界詳細報告。

至於該棟大樓的其他住戶，侯友宜說，為了住戶的安全，在鑑定有結果之後、確認房屋結構沒有問題下，才會讓住戶回去。住戶已經在昨天晚上安置好了；侯友宜也提醒，住戶之後要針對損害的部分拍照存證，他也強調，目前還在釐清原因以及確認爆炸是否有結構損傷，積極處理、減少對商家的影響。





