板橋府中「定食8」深夜傳巨響 氣爆威力驚人「2樓天花板大面積崩落」

新北市府中商圈今日凌晨發生氣爆意外。翻攝畫面

新北市板橋府中商圈今（8日）凌晨驚傳氣爆意外，共造成4女1男輕傷送醫，經治療後皆已出院返家，現場發現4支瓦斯鋼瓶，初步研判為氣體外洩釀災，但詳細意外發生原因仍待調查釐清，新北市工務局今日上午也到現場勘查，確認受損情況，其中2、3樓天花板裝修大面積崩落，整體結構安全尚待進一步評估。

今凌晨0時50分，板橋重慶路府中商圈的定食8、爭鮮餐廳突然發出爆炸巨響，驚動附近住戶，紛紛下樓查看，發現現場店家門窗碎裂、外牆招牌、玻璃殘骸四散，更造成5人輕傷送醫，消防局獲報後趕往現場救援。

板橋深夜氣爆。圖／翻攝自Threads

板橋深夜氣爆。圖／翻攝自爆料公社

消防局長陳崇岳在現場表示，氣爆發生時餐廳已打烊，員工皆已離開，氣爆原因仍待調查，現場發現3支20公斤及1支16公斤串接的瓦斯鋼瓶，依法令規定可作為營業使用，現場受損面積大約174平方公尺，而現場廚房是定食8及爭鮮2家餐廳共用，後續會與店長做相關釐清。

新北市工務局後續也與土木技師前往現場做初步勘查，確認2樓內部天花板裝修大面積崩落，靠近爆炸點的天花板混凝土剝落鋼筋裸露、外牆牆體損毀傾倒，3樓天花板也有裝修崩落、地板隆起的情況出現，而整體結構安全仍待技師檢視相關現況與資料再作進一步詳細評估，至於周邊建物多為玻璃破損，結構無明顯損壞。



