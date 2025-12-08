板橋府中「定食8」深夜氣爆5人傷 串接4鋼瓶釀禍？新北檢出手查

新北市府中商圈凌晨發生氣爆意外，新北檢主動分他字案調查。翻攝畫面

新北市板橋區重慶路的定食8及爭鮮今（8日）凌晨發生氣爆意外，造成5人輕傷送醫，深夜巨響也驚動周邊住戶，目前初步研判是4支串接瓦斯鋼瓶外洩釀災，但詳細意外原因仍待火調追查釐清，而目前尚未接獲傷者報案提告，但因此案涉及公共危險罪嫌，新北檢目前已分他字案調查，釐清是否有人為疏失。

今凌晨0點50分左右，板橋府中商圈突然傳出巨響，驚動附近住戶，紛紛下樓查看，發現定食8、爭鮮餐廳的門窗碎裂、外牆招牌及玻璃殘骸四散，消防局獲報到場搜救，確認只有5名輕傷患者，協助就醫後，皆無生命危險，經治療後已全數出院返家，但周邊有許多住戶受到影響，門窗玻璃遭氣爆威力衝擊受損。

消防局長陳崇岳說明，氣爆發生時餐廳已經打烊，員工皆已離開，而內部發現3支20公斤及1支16公斤串接的瓦斯鋼瓶皆符合使用規範，但不排除是氣體外洩造成意外，但詳細意外原因仍待火調調查釐清。

土木技師事後回到現場勘查，餐廳2樓內部天花板裝修大面積崩落，靠近爆炸點的天花板混凝土剝落鋼筋裸露、外牆牆體損毀傾倒，3樓天花板也有裝修崩落、地板隆起的情況出現，而整體結構安全仍待技師檢視相關現況與資料再作進一步詳細評估。

而意外發生後，尚未接獲任何傷者或受災戶報案提告，因氣爆涉及公共危險，新北地檢署今日主動分他字案，交由機動專組調查，後續釐清是否涉及人為疏失。



