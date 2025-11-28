板橋後站商圈慘變空城 攤商取締成沒落主因

新北市板橋後站中山路一段50巷周邊商圈，曾經是人潮洶湧的熱鬧地帶，如今卻淪為人煙稀少的空城。有網友日前在社群平台分享現況影片，顯示過往繁華的商圈已不復見，許多店家拉下鐵門，街上幾乎沒有人潮，過往會出現的小吃、女裝流動攤販也完全消失。

新北市板橋後站中山路一段50巷周邊商圈，曾經是人潮洶湧的熱鬧地帶，如今卻淪為人煙稀少的空城。（圖/翻攝自Google Maps）

該業者感嘆表示，板橋後站10年前、20年前人山人海，不少人都會來逛街，如今卻成為「純居民區」，商圈轉移後過往的榮景已不復見。影片曝光後，有民眾貼出15年前商圈的照片與影片，當時琳瑯滿目的小吃與各種精美服飾，吸引不少民眾前來消費，相當繁榮。

不少網友留言回憶過往盛況，表示以前走路甚至要用擠的，「要哭了，小屁拉麵、大柱子、家有賤貨、布魯克林、dr.remix、壹咖啡、0204，還有好多忘記名字的店家…懷念的Y2K」、「國中時期的西門町」、「很想念故鄉雞腿飯」。也有網友提到「以前板橋原宿還常請知名藝人在透明櫥窗接受訪問，後站唱片行也是，當時的後站非常熱鬧」。

對於商圈沒落的原因，網友分析包括攤商頻被取締無法擺攤、網路購物興起等因素。有網友指出「因為不能擺攤一直被檢舉，沒有攤位沒有商家怎麼會有人潮？」、「沒有違規的小吃攤後，就沒有人了」、「以前的熱鬧來自於違規，現在的整潔來自於法規」。

同時，網路購物的興起也被認為是重要因素，網友表示「不意外啊，當你常用網拍的情況下，商店街就是要慢慢退場了啊」、「時代本來就在變，網路排擠擠掉大量生意，這種狀態無法避免」。這種現象並非個案，鄰近的府中商圈同樣面臨類似困境，過去有「小西門町」稱號的商圈，近來也出現多家店面歇業並張貼出租廣告的情況。

