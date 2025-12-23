板橋必訪下午茶餐廳 輕食拼盤好拍又好吃 親子寵物都能自在同行
美食中心/綜合報導
板橋下午茶餐廳裡的驚喜不是甜點 是用心
吃過太多只能打卡、吃一口就後悔的網美早午餐？有人用「誠意多一點、浮誇少一點」的方式，重新定義什麼叫做真正值得坐下來慢慢吃完的一盤早午餐。
外觀看起來像是網美愛店，但Le’Go 樂食 brunch 早午餐的靈魂，從來不在裝飾，是紮實不唬人的料理本體。比起浮誇拉花、五顏六色的甜點裝飾，這家板橋下午茶餐廳的驚喜藏在最容易被忽略的細節裡──炒蛋是否滑嫩卻不水爛、起司軟法是否外酥內柔、抹醬是否平衡不膩、每一口是否都吃得到食材本身的乾淨與層次。
創辦人說：「我們當然希望大家拍照拍得開心，但更希望的是，當你真的吃進去的時候，會忍不住心裡想一句：『欸，這真的有用心。』
板橋brunch推薦不只拍照打卡 牛排跟鴨胸也能吃到飽足
不想只停留在「麵包配蛋」的基本印象？Le’Go 樂食 brunch 早午餐把早午餐的餐桌層次直接拉高。主餐部分端出以低溫熟成後再高溫封皮的鹽烤鴨胸，外層微酥、鴨皮油脂化開，入口多汁卻不膩口，帶著淡淡鹽烤香氣；香煎雞腿排表皮逼出金黃酥脆感，肉質保有彈性與肉汁，咀嚼時能感受到迷人焦香層次；原塊牛排則保留厚切口感，肉香鮮明，搭配簡單海鹽與黑胡椒就能襯托出牛肉本身的甜感與油脂香氣。
搭配飲品價格約 280 元起，對於正在找高 CP 值的板橋輕食餐廳來說，這裡是少見的誠意派。來訪客人表示：「看起來網美，吃起來媽媽派。」也讓不少人把它列入自己的板橋 brunch 口袋名單。
板橋親子友善空間＋寵物友善咖啡廳的雙認證
在服務細節上，Le’Go 樂食 brunch 早午餐同樣不走表面功夫。店內不只實踐真正的寵物友善政策，備有兒童椅與兒童專用餐具，更在空間配置上保留了足夠的彈性。創辦人分享：「我們真的遇過爬蟲類社團來聚會，還有爸媽推雙人推車直接進來用餐。」這些看似「極端」的使用情境，反而成為他們調整空間規劃的日常依據。
也因此，對許多家庭客與寵物飼主而言，這裡不只是一家餐廳，更是一個真正實踐友善精神的板橋親子友善空間與板橋寵物友善咖啡廳。不論是帶著毛小孩外出的散步日，還是推著嬰兒車的家庭聚餐時光，走進這裡都能感受到一種很實際的安心，不是口號式的友善，而是「你真的有被考慮進來」的那種體貼。
板橋站餐廳包場＋耶誕限定 點亮板橋耶誕城餐廳新選擇
配合每年12月熱鬧登場的板橋耶誕城餐廳活動，Le’Go 樂食 brunch 早午餐特別加碼在12/25及1/1開放營業，陪伴每位來店的顧客度過冬季特殊節慶。讓原本就溫潤紮實的料理，多了一層冬日專屬的節日儀式感，成為不少人週末餐點的新選擇。
平日則開放20 人以上的板橋站餐廳包場服務，不僅適合生日派對、朋友聚會、部門聚餐，甚至也有客人選擇在此完成人生重要時刻。
在眾多選擇中，Le’Go 樂食 brunch 早午餐也逐漸被視為少數兼具靜謐與熱鬧可能性的板橋車站咖啡廳之一，既能靜靜聊天，也能盡情歡聚。如果你正在尋找一個「可以安靜，也可以熱鬧」的平衡場域，這裡或許正是你心中那個剛剛好的答案。
《Le’Go 樂食 brunch 早午餐》的餐點選擇、價格資訊與服務說明
Q1：Le’Go 樂食的餐點價位為何？
A：主餐搭配飲品的套餐約 NT$280 起。對比一般板橋下午茶餐廳與連鎖早午餐品牌，屬於中價位、品質兼具的選擇，已被不少人列入板橋brunch推薦清單。
Q2：餐點有哪些類型？除了拼盤是否提供正餐類主食？
A：除了經典拼盤外，亦提供鹽烤鴨胸、雞腿排、牛排等選項，屬於結合輕食餐廳與正餐設計的混合模式，適合午餐或晚起的早午餐時段。
Q3：是否可接待多人用餐或提供包場服務？人數上限為多少？
A：店內最大可容納 30 人，支援板橋站餐廳包場預約，特別適合家庭聚會、慶生、團體活動等。建議人數超過10人時提前預約。
Q4：店家地址位於哪裡？是否容易抵達？
A： 《Le’Go 樂食 brunch 早午餐》座落於板橋車站附近，消費者可從捷運站3號出口處步行4分鐘抵達，交通相當便利。
《Le’Go 樂食 brunch 早午餐》
地址：新北市板橋區公館街86號
連絡電話：02-2271-0599
官方FB：https://rink.cc/ry1ui
Google地圖：https://rink.cc/0iv82
（最新資訊請以商家公告為準）
