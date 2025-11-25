板橋忠孝公園地下停車場今啟用 免費停車1個月

新北市長侯友宜今主持板橋忠孝公園地下停車場啟用典禮。（王揚傑攝）

新北市板橋區忠孝公園地下停車場今（25）日啟用，採全智慧停車管理系統，可提供204格汽車停車位及36格機車停車位，將有效疏解當地停車壓力。新北市長侯友宜主持啟用典禮，宣布自今晚6時起試營運1個月，期間開放民眾免費停車。

侯友宜表示，忠孝公園周邊多是老舊社區，鄰近重慶黃昏市場、國慶黃昏市場、亞東醫院、遠東通訊園區及亞東商圈，停車需求迫切；忠孝公園地下停車場斥資約4.7億元興建，其中前瞻補助1.3億元，市府自籌3.4億元，設有204格汽車停車位及36格機車停車位，不僅讓居民停車好方便，也紓解民眾逛街採買臨停需求。

侯友宜說，市府積極建設公共停車場，民國108年迄今板橋區總計新建21座停車場，投入40.2億元，其中7座立體停車場已完成音樂公園、新埔國小、忠孝國中、五權公園、溪北公園及今天啟用的忠孝公園地下停車場等6座，明年信義國小地下停車場也將完工啟用。

新北市交通局停車管理科科長吳清哲指出，忠孝公園地下停車場導入全智慧停車管理系統，包括車牌辨識、在席偵測、智慧尋車、多元繳費等，並設置5座電動車充電樁，建置即時監控、一鍵通報、熱顯像儀等設備，提供安全、智慧、便利的停車服務。

此外，地面公園同步優化改造，種植多樣季節性的植栽，更新溜冰場、林蔭步道及籃球場；停車場則配置通風採光井與浮力通風塔，將新鮮空氣引導至地下樓層，提供民眾運動休憩、優質停車的空間。

交通局表示，忠孝公園地下停車場自今晚6時起試營運至12月24日止，開放免費停車，12月25日起正式收費營運。臨停費率汽車每小時30元、機車每次20元；汽車月票130張、每張4000元，機車月票16張、每張300元。月票抽籤辦法已公告於交通局網站，有停車需求的市民朋友可多加利用。

