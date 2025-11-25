即時中心／顏一軒、陳治甬報導

新北市板橋區忠孝公園地下停車場今（25）日舉行啟用典禮；新北市長侯友宜表示，上任以來，板橋區停車場建設總計有7座立體式、14處平面，總計21處，投入40.2億元；其中這7座立體停車場包括音樂公園、新埔國小、忠孝國中、五權公園、溪北公園和今天啟用的忠孝公園地下停車場，已完成6座。明年信義國小地下停車場也會接榛完工，板橋的停車場建設將完成全壘打！侯友宜今天特別邀請在地里長、居民參加忠孝公園地下停車場啟用典禮，並宣布將自今晚6時起試營運至12月24日止，開放免費停車。

侯友宜指出，新北市持續推動友善停車、智慧城市建設，他上任至今，新北市停車場建設總計投入124.9億元，新建完成121座智慧化停車場，共提供3萬4211格汽車停車位、9239格機車停車位，讓市民朋友停車更便利。

快新聞／板橋忠孝公園地下停車場啟用 侯友宜：今晚起免費停車1個月

侯友宜（中）今早出席板橋忠孝公園地下停車場啟用典禮。（圖／新北市政府提供）

他說，忠孝公園周邊多是老舊社區，並鄰近重慶黃昏市場、國慶黃昏市場、亞東醫院、遠東通訊園區及亞東商圈，停車需求迫切；而忠孝公園地下停車場斥資約4.7億元興建，其中前瞻補助1.3億元，市府自籌3.4億元，設有204格汽車停車位及36格機車停車位，不僅讓居民停車好方便，也紓解民眾逛街採買臨停需求。

「它還是座會呼吸的停車場」。交通局長鍾鳴時並指出，地面公園同步進行優化改造，種植多樣季節性的植栽，並更新溜冰場、林蔭步道及籃球場；而停車場則配置通風採光井與浮力通風塔，將新鮮空氣引導至地下樓層，提供民眾運動休憩、優質停車的最佳空間。

交通局停車管理科科長吳清哲說明，忠孝公園地下停車場導入車牌辨識、在席偵測、智慧尋車、多元繳費等全智慧停車管理系統，並設置5座電動車充電樁，建置即時監控、一鍵通報、熱顯像儀等設備，打造更安全、智慧、便利的停車服務。

最後，交通局表示，忠孝公園地下停車場將自今晚18時起試營運至12月24日止，開放免費停車，12月25日起正式收費營運。臨停費率汽車每小時30元、機車每次20元；同時有汽車月票130張、每張4000元，機車月票16張、每張300元，月票抽籤辦法詳見附表並另已公告於交通局網站，歡迎有停車需求的市民朋友多加利用。





