板橋忠孝公園地下停車場啟用 免費停1個月

板橋忠孝公園地下停車場今（廿五）日啟用免費停車一個月，十二月廿五日起正式收費。（記者蘇春瑛攝）

板橋區忠孝公園地下停車場今（廿五日）啟用。新北市長侯友宜表示，上任以來板橋區停車場建設共計七座立體式、十四處平面，合計二十一處，投入四十‧二億元，自今晚十八時起至十二月廿四日試營運期間開放免費停車。

侯友宜表示，任內七座立體停車場，包括音樂公園、新埔國小、忠孝國中、五權公園、溪北公園，以及今天啟用的忠孝公園地下停車場已完成六座；明（一一五）年信義國小地下停車場將接棒。自今晚十八時起至十二月廿四日試營運，期間開放免費停車。上任至今共投入一百二十四‧九億元，新建完成一百二十一座智慧化停車場，提供三萬四千二百一十一格汽車位、九千二百三十九格機車位。

交通局副局長金肇安報告指出，新北持續推動友善停車與智慧城市建設，忠孝公園地下停車場斥資四‧七億元興建，其中前瞻補助一‧三億元，市府自籌三‧四億元，設有二百零四格汽車位、三十六格機車位，便利居民並紓解市場及商圈停車需求。同時停車場導入智慧管理系統，設置五座電動車充電樁，建置即時監控、一鍵通報及熱顯像儀，提升安全便利。

交通局長鍾鳴時表示，地面公園同步優化，增植季節花木並更新溜冰場、林蔭步道及籃球場；停車場配置通風採光井與浮力通風塔打造舒適環境。十二月廿五日起正式收費，汽車臨停每小時三十元、機車每次二十元；另有汽車月票一百三十張（每張四千元）、機車月票十六張（每張三百元），抽籤辦法已公告於新北市政府交通局網站，另給予鄉雲里、大豐里、仁愛里、重慶里、和平里、廣福里享里民月票八折優惠；以及轉乘八折與身障五折月票優惠。