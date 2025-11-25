板橋忠孝公園地下停車場 啟用

新北市長侯友宜二十五日出席板橋公有停車場啟用典禮，宣布自即日起至十二月二十四日試營運，開放一個月免費停車。（記者蔡琇惠攝）

記者蔡琇惠∕新北報導

新北市板橋區公有停車場再增一座！為滿足地方停車需求，市府於板橋區忠孝公園闢建地下停車場，市長侯友宜二十五日出席啟用典禮，宣布自即日起至十二月二十四日試營運，開放一個月免費停車，鼓勵民眾多多利用。

侯友宜表示，板橋區忠孝公園周邊舊社區林立，且鄰近重慶黃昏市場、國慶黃昏市場及遠東通訊園區等人口稠密區，停車需求與日俱增。市府投入四點七億元興建忠孝公園地下停車場，提供二百０四格汽車停車位、三十六格機車停車位，並導入車牌辨識、在席偵測、智慧尋車及多元繳費等智慧化服務，讓民眾停車更便利。此外，市府同步翻新忠孝公園溜冰場、體健設施、步道及籃球場，提供市民朋友舒適的運動休憩場所。

廣告 廣告

新北市長侯友宜二十五日出席板橋公有停車場啟用典禮，宣布自即日起至十二月二十四日試營運，開放一個月免費停車。（記者蔡琇惠攝）

侯友宜指出，新北市自一百０八年起持續推動公有停車場建設，總計已新建一百二十一座智慧化停車場，共新增三萬四千二百一十一格汽車停車位、九千二百三十九格機車停車位。其中，板橋忠孝公園地下停車場因受疫情、缺工缺料等影響，歷經六次流標後總算在一一二年開工，一一四年順利完工。板橋區已累計新建二十一座停車場，未來市府團隊會持續興建公有停車場，滿足民眾需求。

交通局表示，忠孝公園地下停車場將自十二月二十五日起正式收費營運，臨停費率為汽車每小時三十元、機車每次二十元；同時有汽車月票一百三十張、每張四千元，機車月票十六張、每張三百元，月票抽籤辦法詳見交通局網站，歡迎有停車需求的市民朋友多加利用。