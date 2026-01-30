板橋怪車拒檢逃逸 男挨罰4萬並吊照

自小客車形跡可疑，拒絕警方盤查並在尖峰時段加速逃逸。海山警分局提供

記者黃秋儒／新北報導

新北市海山警分局埔墘所員警於昨（29）日18時至20時執行巡邏勤務，於18時55分在板橋區三民路二段發現一部自小客車形跡可疑，遂上前盤查。然該部自小客車拒檢逃逸，並直行左轉中正路往中和方向逃逸，考量當時為交通尖峰時段，海山警分局埔墘所員警未在後緊追，避免造成往來人車危害。

海山警分局指出，針對該部自小客車拒絕停車接受稽查而逃逸者、危險駕車、闖紅燈及不依規定使用方向燈等違規行為，依違反道路交通管理處罰條例第60條第1項、第43條第1項第1款、第53條第1項及第42條掣單告發，共計裁處新臺幣4萬1900元，並吊扣其駕駛執照六個月。

海山警分局表示，針對自小客車駕駛莊男涉及公共危險部分，目前已通知到案說明，以釐清案情。