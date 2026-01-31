板橋慈惠宮攜接雲寺發放265萬慰問金

新北市板橋慈惠宮發放冬令救濟金予弱勢家戶，板橋區長陳奇正（中）頒贈感謝狀。 （記者吳瀛洲攝）

記者吳瀛洲∕新北報導

為關懷地方弱勢、落實宗教回饋社會精神，板橋慈惠宮、接雲寺三十一日攜手舉辦冬令救濟活動，針對板橋區經濟弱勢戶家庭發放慰問金，第一款每戶三千元、第二款二千元、第三款一千元，總發放金額二百六十五萬元，共二千三百三十六戶受惠，於農曆年前傳遞溫暖與祝福。

歲末送暖，新北市板橋接雲寺發放冬令救濟金予弱勢家戶。 （記者吳瀛洲攝）

板橋區公所指出，慈惠宮、接雲寺為在地重要的信仰中心，長期深耕地方，長年投入公益不遺餘力，在地方發揮信仰教化與公益功能。除這次冬令救濟活動外，兩宮廟亦設置急難救助與清寒獎助學金，期盼減輕弱勢家庭的生活壓力。

廣告 廣告

慈惠宮表示，透過定期公益捐助活動與關懷行動，期望拋磚引玉，喚起更多社會大眾關注弱勢族群。接雲寺指出，歲末送暖不僅是物質上的幫助，更是一份心意與祝福，希望讓弱勢家庭感受到社會的關懷與支持。

歲末送暖，新北市板橋接雲寺發放冬令救濟金予弱勢家戶。 （記者吳瀛洲攝）

區長陳奇正上午先後到慈惠宮、接雲寺參與發放活動，現場氣氛溫馨熱絡。他表示，慈惠宮與接雲寺於農曆過年前發放慰問金，不僅為經濟弱勢的家庭紓困，還提供物質上的幫助，更是傳遞一份來自社會的尊重與關懷。感謝兩間寺廟連續三十餘年來無私奉獻，關懷地方弱勢的善行義舉，展現宗教團體慈悲為懷、守護社會的用心與責任。