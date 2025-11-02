板橋慈惠宮苗栗拱天宮百年會香 侯友宜祈福新北安康

（記者陳志仁／新北報導）板橋慈惠宮今（2）日舉辦2025文化交流慶典「慈惠宮、拱天宮 百年會香」的祈福踩街活動，新北市長侯友宜親自出席參拜祈福，並在苗栗白沙屯拱天宮主委洪文華及板橋慈惠宮主委賴春穆陪同下，點燃起馬炮，祈求新北市政順利、百姓安居樂業。

圖／新北市長侯友宜、板橋慈惠宮主委賴春穆及苗栗白沙屯拱天宮主委洪文華，一同恭請拱天宮天上聖母三媽上轎。（新北市政府民政局提供）

侯友宜表示，此次由板橋慈惠宮與苗栗白沙屯拱天宮聯合舉辦的百年會香活動，不僅象徵宗教文化的傳承與融合，也為地方注入濃厚信仰力量：活動連續3天穿越土城、中和、板橋三區遶境祈福，吸引眾多信眾共襄盛舉，虔心祈求媽祖庇佑市民平安健康。

廣告 廣告

侯友宜提到，板橋慈惠宮長年是當地重要信仰中心，他每年也都會來參拜祈福：不僅宗教活動興盛，對公益事務更是全力投入，包括捐助救護車、消防器材、弱勢家庭物資及獎助學金等，充分發揮媽祖慈悲濟世精神回饋社會，是宗教參與社會公益的典範。

圖／新北市長侯友宜、板橋慈惠宮主委賴春穆（左2）、白沙屯拱天宮主委洪文華（右2）、民政局長林耀長、板橋區長陳奇正，一同點為百年會香祈福活動點燃起馬炮。（新北市政府新聞局提供）

民政局長林耀長說，新北市有超過300間主副祀媽祖的宮廟，媽祖信仰深植人心，顯示其在地方信仰中的指標地位；此次會香特邀白沙屯拱天宮媽祖北上巡安，除彰顯跨縣市宗教文化交流，也盼藉聖誕遶境、祈福踩街、鑽轎腳等活動弘揚媽祖濟世精神，讓更多人感受信仰力量。

板橋慈惠宮創建於清乾隆十五年（西元1750年），已有275年歷史，是板橋區四大古廟之一，至今仍保留多件珍貴古文物，包括古匾、龍柱及彩繪門板等；民政局強調，慈惠宮過去多年來屢獲「宗教公益獎」及新北市政府頒發的「公益慈善」、「社會教化」獎項，展現該宮在地方公益與信仰傳承方面的深厚貢獻。

更多引新聞報導

白沙屯媽祖新北祈福！劉和然點起馬炮 江怡臻陪萬人遶境

新北啟動假日輕急症中心 陳潤秋：守護市民健康不打烊

