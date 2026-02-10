生活中心／綜合報導

這週就是農曆新年了，板橋慈惠宮已經連續舉辦17年的民藝大街嘉年華，今年再度跟民視合作，從初一開始，每天都有精彩表演輪番上陣，要成為新北市春節期間，最熱門、也最具代表性的走春活動之一。

農曆年進入倒數，過節氣氛越來越濃，板橋慈惠宮民藝大街嘉年華已經來到第17年，也成為新北市春節期間最具代表性的走春活動之一，這次特別以慈惠媽祖心，馬躍迎新春為主題，結合宗教、民俗藝術、以及邀請藝人一起來共襄盛舉。主委賴春穆：「慈惠宮每年的民藝大街都非常熱鬧，要邀請各位好朋友，可以來這邊吃美食逛市集，最主要是可以拜拜求平安。」藝人王瞳：「我今天是代表樂團來啦，因為我們是連續3年（來參加），今年又有準備新歌，想要跟台下的觀眾朋友一起互動。」

廣告 廣告

板橋慈惠宮迎馬年！ 民藝大街嘉年華初一high到初五

板橋慈惠宮今天的民藝大街嘉年華，已邁入第17年。（圖／民視新聞）王瞳第三年參加，她也笑說，好像是回娘家一樣，以及張家瑋，這次也發豪語，要跟大家一起嗨。藝人張家瑋：「雖然是第三年（參加），但是就好像是新的，還是新的開始，我今年也會想要跟大家一起，邊唱邊跳，我今年一定會嗨翻全場。」感受過年氣氛，走春拜廟，是大多台灣人習俗，今年從初一開始，一路到初五，每天都有表演輪番上陣，不少藝人都是第二、第三次共襄盛舉，記者會上，藝人們金句連連，祝褔大家馬年順心又順財、horse連連。

板橋慈惠宮迎馬年！ 民藝大街嘉年華初一high到初五

民藝大街嘉年華從初一開始就有大咖藝人輪番表演，一路high到初五。（圖／民視新聞）藝人羅平：「這次其實很多大咖，都會帶來很多表演，那我這次也是特別學了很多台語。」藝人胡鴻達：「以我來講，我大部分都會陪家人，像我嫁出去的女兒，或是小女兒上班會回到家，基本上我們過年不太出去。」民藝大街嘉年華，從2009年舉辦至今，每年都吸引大批民眾來祈福，這次的精彩規劃，結合磅礡的鼓陣、醒獅獻瑞、還有各種互動活動，希望馬年能馬力全開，奔騰、希望、與前行的力量，也讓慈惠宮成為春節期間最溫暖、最有年味的走春打卡新地標。

原文出處：板橋慈惠宮迎馬年！ 民藝大街嘉年華初一high到初五

更多民視新聞報導

"馬年換新鈔"開跑 民眾搶第一天排隊換鈔

2026年貼春聯「3禁忌」曝光 誤選「1字」後果超慘！

2026火馬年走春看過來 12生肖「開運色」曝光！

