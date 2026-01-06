板橋慈籃捐熱血 關懷街友送物資
2026年的第一天，板橋慈籃舉辦寒冬送暖活動，上午號召六十位熱血人前往捐血站捐血，傍晚則是帶著三百多位保暖物資，發放給街友們，行程緊湊，也帶回滿滿的歡喜。
充滿活力，帶著３百多份的物資，開心出發，地點是街友最常聚集的，台北車站。
「跟大哥大姊獻上愛的祝福。」
還有萬華龍山寺
「阿彌陀佛 少造業多念佛。」
恭敬送上禮包，裡面有剛做好的麵包餅干，以及能保暖的毛毯和圍巾，小時候也曾接受幫助的張文男，如今手心向下，感觸深。
慈籃家長 張文男：「(街友)由衷感謝我們及時的溫暖，我從這中間給自己一個最大的反思是，我們是不是可以把這個力量，一直延續下去。」
在公園裡或街頭暗角，無法前來領取的，志工也一一送到。
慈濟志工 與 街友：「帶來一些東西 祝福你們，裡面有蛋糕 有餅乾要趕快吃，還有保暖的衣服 (好)。」
慈濟志工 與 街友：「要快吃 趁新鮮。」
延續過往的傳統，板橋慈籃，每年的第一天，相約做好事。
慈濟志工 呂福堯：「為什麼挑1月1日，因為大家一定會記得，每一年的第一天開始做好事，就是借這樣的活動，凝聚我們慈籃家人的愛。」
除了關懷街友，一大早，就號召熱血人，一同去捐血。
慈濟志工 呂福堯：「每一年大概都20多人，但今年 為了慶祝我們慈濟60年，我們多邀了 希望有達到60人的目標，今年合格捐血有66人。」
慈籃家長 陳素玲：「剛就有跟幾位年輕人說，你們真的可以固定來捐血，因為捐血真的是很棒，對自己身體也很好 又可以幫助別人。」
2026年的頭一天，用付出做開始，歡喜迎接新年的到來。
