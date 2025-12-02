板橋手工滷味品牌傳承三十年 從黃昏市場走出老味道

板橋黃昏市場小吃，在地人都說這攤不能錯過（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

美食中心/綜合報導

板橋人氣滷味攤的起點 一鍋滷香三十年

來自板橋在地人的肺腑之言，這家的滷味不單單只是食物，更是從小吃到大的味覺記憶，每一口都帶著三十年不變熟悉的好味道。

走進新北市板橋重慶黃昏市場，滷香撲鼻而來，這間被稱為「重慶市場滷味必吃」的老字號攤位，已在在地屹立超過三十年。創立於1991年的呷品香滷味，是許多饕客心中名副其實的板橋在地小吃」，也是當地人推薦的板橋人氣滷味攤。創辦人吳國鈞與妻張美玲以「真材實料、現滷現賣」為原則，堅持每日親自調製滷汁、掌控火候，從傳統市場一步步打出名聲。他們以自由搭配的滷味拼盤設計，讓顧客能依個人喜好挑選下酒菜或外帶美食，成為許多饕客心中的「板橋隱藏版美食」。

廣告 廣告

板橋滷雞腿推薦，每日手工滷製香氣十足（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

新北老字號滷味店的傳承接力



作為一間歷經三十餘年的新北老字號滷味店，呷品香滷味的發展並非一帆風順。2019年，創辦人辭世後，品牌一度陷入內部經營爭議，直到第二代經營者曾彥翔挺身接手。他堅守父母傳下的滷汁配方與手藝精神，更勇於改革，導入現代化管理制度、重新調整作業流程，讓這家板橋傳統市場小吃品牌在保留傳統風味的同時，邁向更穩定的未來。



對他而言，經營呷品香滷味不只是延續家業，而是一場守護地方味道與人情記憶的戰役。他說：「滷的不只是食材，也是責任。」這句話成了團隊的座右銘，也象徵著呷品香滷味在時代變遷中，仍堅定守護板橋人的日常滋味。

想外帶回家吃的好味道？新北手工滷味品牌不容錯過（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

重慶市場滷味必吃的背後 是一場升級革命

接手家業後，曾彥翔為呷品香滷味注入全新能量。自2025年起，品牌全面導入ISO排風系統與工業級滷製鍋爐，成為「重慶市場必吃滷味」名單中唯一設有冷氣空調與完善消毒制度的滷味攤位。這不僅提升了作業環境與食品安全，更展現出老字號品牌對品質的堅持與進化決心。



同時，曾彥翔推動品牌的系統化升級，完成商標註冊、整合品牌視覺識別、優化供應鏈管理，讓呷品香滷味從傳統市場走向更具規模的經營模式。隨著電商通路與新北滷味宅配品牌的拓展，這家板橋人氣滷味攤不僅保留了熟悉的古早味，也讓更多人能在家輕鬆品嚐到板橋外帶滷味推薦的經典風味。

傳統市場美食宅配，一鍵下單、美味直送到家（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

板橋外帶滷味推薦 不只是一餐飯

為了讓傳統滷味更貼近現代口味，呷品香滷味近年推出「椒麻滷味」與「泡椒滷味」系列，成功打入年輕族群市場，掀起一股滷味新風潮。這些創新品項不僅保留了老字號的經典滷香，還融合微辣爽口的層次感，讓人一吃上癮，也讓呷品香滷味成為板橋外帶滷味推薦榜單上的熱門品牌。



不論是便當配菜、加菜選項，或作為板橋下酒菜首選，這些創新口味都為傳統滷味注入活力。如今，呷品香滷味早已不只是板橋在地小吃的回憶，更是一段隨時代進化的生活風景，將滷味文化以嶄新姿態延續下去。

想更了解這個滷味品牌？大家最常問的幾個問題



Q1：這家滷味店真的有三十年歷史嗎？

是的，這間位於重慶黃昏市場的滷味攤自 1991 年創立，是不少人從小吃到大的板橋平價美食。目前由第二代經營者接手，延續家族精神與職人手藝。



Q2：他們的經營理念是什麼？

品牌秉持「食材新鮮、現滷現賣」原則，每日手工燉滷，不使用過多香料，以原味與火候取勝。這樣的做法也讓它成為許多人心中的「新北老字號滷味店」之一。



Q3：滷味攤能做到現代化經營嗎？

可以。該品牌率先導入 ISO 級設備、工業鍋爐與冷氣系統，打造市場內少見的現代化熟食攤位。



Q4：除了市場現場購買，還有其他管道嗎？

除了到板橋現場購買外，品牌也擁有宅配服務，讓這間店的板橋滷味宅配服務成為全台滷味愛好者的新選擇。



《呷品香滷味》

地址：新北市板橋區重慶路290巷8號

連絡電話：02-8953-4179

官方網站：https://rink.cc/nr016

官方FB：https://rink.cc/bupaf

Google地圖：https://rink.cc/ytrub

（最新資訊請以商家公告為準）