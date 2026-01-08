社會中心／李豫翰、蔡承翰 新北報導

駕駛一個違規念頭，奪走老婦人一條命！新北市板橋文化路跟民生路口，上午發生一起死亡車禍，一名拖板車的張姓駕駛，要把車開回花蓮，由於路不熟，結果違規右轉，撞上騎著自行車的70歲卓姓婦人，導致她左大腿骨折，緊急送醫急救後，還是回天乏術，宣告不治。

拖板車路口準備要右轉，沒想到下一秒，竟然直接撞上一名騎腳踏車的婦人，她整個人被捲進車底，動彈不得。警消獲報，火速趕抵，利用器具將人救出，被壓在車下的卓姓婦人意識還算清楚，因為事發當下有醫護人員正好經過，立刻上前幫忙急救。七旬老婦人左大腿骨折，被緊急送醫搶救，但送醫後狀況惡化，最終宣告不治。

板橋拖板車違規右轉釀禍！ 7旬婦遭撞左大腿骨折送醫不治

板橋拖板車違規右轉釀禍! 7旬婦左大腿骨折送醫不治（圖／警方提供）





說有注意，卻還是發生憾事，事發在8號上午10點多，新北市板橋文化路二段跟民生路口，肇事的張姓駕駛要把車開回花蓮，供稱對路不熟，加上拖板車太大，彎不進專用右轉道，才會選擇違規，沒想到發生悲劇。





板橋拖板車違規右轉釀禍！ 7旬婦遭撞左大腿骨折送醫不治

板橋拖板車違規右轉釀禍! 7旬婦左大腿骨折送醫不治（圖／警方提供）

警方下午跟業者回到現場，把腳踏車帶回，可以看到輪框被壓到變形，警方後續以過失致死將張姓駕駛送辦，違規右轉則被開罰600元罰鍰，只因為路不熟，就貪快違規，奪走老婦人一條命。





