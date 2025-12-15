板橋捷運站置物櫃內有「槍」？民眾寄物嚇壞

新北板橋車站連通道置物櫃，昨天（14日）晚上有民眾使用時發現櫃位被占用，裡面放著一把疑似槍枝的物品。（圖／東森新聞）





新北板橋車站連通道連接高鐵、台鐵和捷運，平常人潮來來往往，因此也設置許多置物櫃讓旅客放行李。昨天（14日）晚上，卻有民眾使用時發現櫃位被占用，對方疑似沒付錢，因此沒上鎖。他一打開，就看到塑膠袋裡面放著一把疑似槍枝的物品，所幸後來經過警方檢查，是沒有殺傷力的BB槍。

有民眾到板橋捷運站的置物櫃要寄物時，一打開櫃門，發現裡面已經放著其他人的物品，而其中一個紅色塑膠袋裡面，還放著疑似一把槍枝，讓他嚇得趕緊跟一旁保全尋求幫忙。

民眾事後氣得發文，說這個人霸佔著置物櫃，卻又不付錢讓櫃子能夠鎖住，而他按照規定操作，還已經先付了第一個小時的費用10元，不過大家最在意的還是塑膠袋裡面放的是真槍還是假槍。

員警：「叫廠商幫我們開。」

對此，捷運警察表示沒有獲報，經過網路巡邏得知後，立刻派員到場，也聯繫置物櫃廠商陪同打開置物櫃，確認塑膠袋裡面的槍枝是沒有殺傷力的BB槍。

案發地點在板橋車站連通道，連結高鐵、台鐵、捷運板南線還有環狀線，多處都有置物櫃讓民眾放行李，通常選好空的櫃位，放好東西、付完錢之後就會鎖起來，如果沒付錢則不會上鎖。由於平常經過的人非常多，練舞的民眾也不少，再加上現在又是新北耶誕城期間，大家聽到都怕怕的。

其他民眾：「它的樣子還是槍枝的樣子，就不管它是真的還是假的，我們一般人看到，我們一定都會嚇到。」

但警方表示，這把BB槍放在置物櫃裡面，而且用塑膠袋包住，沒有攜帶或外露，因此不違反社維法，檢查沒問題之後，已經放回原位。也呼籲民眾搭捷運時，如果發現任何不法，可立即按下月台紅色緊急通話鈕，或就近通知站務人員及保全。

