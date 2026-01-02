板橋文化路大塞車原因讓人傻眼 竟是裸女跳車！10餘警力到場引關注

【記者江孟謙／新北報導】新北板橋區文化路一段，昨天（2日）晚間6時許大塞車，警消獲報到場才發現，1名鄭姓女子近乎全裸站在馬路中間，原來她剛與男友吵架，一氣之下脫光衣物跳車，經通報衛生單位，評估認為鄭女有強制送醫之必要，由救護車送往亞東醫院。

海山分局昨天晚間6點26分獲報，文化路一段有名女子從小客車中跑出，在馬路中間阻礙交通，而且女子沒穿衣服。江翠所警員到場，發現鄭女與小客車駕駛陳男發生爭執，鄭女一時情緒失控，脫下衣物後跳車。

據了解，雙方因鄭女與前夫的孩子生病一事起了口角，鄭女認為陳男不夠關心孩子，竟失控脫衣跳車，後續相關單位將鄭女送醫，現場檢視陳男情緒穩定，且無酒駕或毒駕等情，車內未發現有違禁物品；警方將陳男帶返所，後續依家庭暴力防治法進行職權通報，鄭女則是不提告。

鄭女被強制送醫。翻攝畫面

多名警力到場引發關注。翻攝自tsengmeiwen

