板橋新埔民生站地下道5年未完工 新北：終止契約

（中央社記者曹亞沿新北5日電）新北捷運環狀線新埔民生站地下道施工5年未完工，新北議員今天揭露該工程不斷追加預算達6億餘元卻延宕，且包商疑落跑。捷運局表示，3度通知廠商進場施工無果，已終止契約。

民進黨新北市議員石一佑今天開記者會表示，捷運環狀線新埔民生站周邊人車流量大，跨越板橋區民生路路幅達80公尺，考量行人安全，新北市府在109年動工興建民生地下道，但至今5年都未完工，工地圍籬擋住店家營業，也擋住捷運出口造成人車爭道，附近商家、居民苦不堪言。

石一佑說，工程從109年動工，原預定113年完工，但每年都一再拖延，最初得標金額是3.98億元，112年12月稱要新增電扶梯等項目又追加1.29億元，今年又以不同名目追加兩次預算，總金額達6.49億元。

石一佑指出，8月居民發現，現場工地無人施工，也沒有機具進駐，施工廠商萬德營造公司的現場監工主任及技師在9月、10月離職，沒有指派後續人員繼續執行。她追查發現，萬德營造早就因經營不善，從8月起就未給下游包商經費，甚至被下令斷水斷電，她質疑市府是否確實監工。

石一佑說，本案廠商施工品質堪憂，過程中早就發現地質條件有落差，今年6月滲水緊急灌漿回填，也有附近住戶反映該工程造成家裡窗戶變形。

新北捷運局回應，萬德營造今年10月24日起無故不進場施工，捷運局皆有掌握，並3度通知期限內進場施工，但皆無人進場，導致工程進度嚴重落後，12月4日已與廠商終止契約，並扣留7400多萬元作為支付損害差額，仍有4.17億元尚未施工估驗。

捷運局長李政安說明，該工程金額增加，除了增設電扶梯、監測儀器、雨遮與鐵捲門等，為加強開挖安全，同意廠商第三次契約變更增做雙環塞工項，但仍在6月發生滲漏水事件，已另外聘請第三方專業技師協助指導地質改良方案，捷運局也會代替廠商負起損鄰修復責任。

至於工地圍籬占用道路部分，李政安指出，民生路東側工區將於12月10日退縮圍籬恢復道路使用，民生路西側工區因已開挖需回填工作井，已著手辦理退縮圍籬。（編輯：林恕暉）1141205