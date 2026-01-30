板橋新生街34巷道路瓶頸 公所完成打通





新北市板橋區新生街34巷道路瓶頸打通工程，全長約30公尺，於1月30日完工通車。瓶頸路段打通後，新生街34巷得以串聯新生街及金華街，用路人無須再繞道行駛，可有效縮短行車時間，提供民眾更加順暢、便利的交通環境。

板橋區長陳奇正表示，新生街34巷原因設有台電變電箱，導致車輛無法通行至金華街。經新生里王保利里長協助協調地主，並由工務局新建工程處協議價購取得土地，遷移台電變電箱，公所順利完成道路瓶頸打通。該路段規劃道路寬度為7公尺，採車輛雙向通行配置，並增設單側排水溝，有效提升區域交通便利性。也呼籲用路人行經該路段時減速慢行，於路口注意禮讓行人，共同維護行車安全。

新生里長王保利說，該路段無法通行已超過40年，114年市長主持行動治理提案，感謝市長重視基層里長反映意見，市府團隊將此路段順利打通，造福新生里與金華里的民眾通行更加安全順暢。板橋區公所表示，瓶頸路段打通工程總經費約新臺幣100萬元，全額由市府新建工程處經費補助，並與台電公司合作進行既有電箱遷移，擴增道路寬度，同時改善整體市容景觀。

