板橋日式餐廳氣爆! 隔壁服飾店波及 物品散落一地

社會中心／馬聖傑 王毓珺 嚴凱 新北報導

持續來追蹤板橋氣爆案件，氣爆當下，對面的住戶玻璃全被震碎，就連房門也一樣檔不住氣爆威力而破裂，住戶們從睡夢中被嚇醒，還以為是有人開槍，至於一旁的手機行跟服飾店，情況更是慘烈，我們獨家找到服飾店的老闆，透過店內監視器，還原事發當下，店裡被波及到的驚悚情境。

夜間空無一人的服飾店，突然一聲巨響，整間店瞬間劇烈搖晃，粉塵四處噴飛，場面相當驚悚。

服飾店裡的物品散落一地，鏡子整個倒掉，就連倉庫的物品也掉出來，可以想見氣爆時的威力有多強大。

服飾店老闆娘媽媽：「大片的鏡子倒下來，玻璃沒有破，後續就是看怎麼，去談那個補償的問題啊，店裡的裝修重新裝修啊，因為一些鐵架都被扯下來，裝潢也破損。」





獨家！氣爆波及對面住戶及店家 驚悚監視器曝光

板橋氣爆，不只服飾店受災，手機行也沒能倖免，只見一行人經過店家門口，下一刻，巨大的招牌碎片、玻璃等，就被氣爆威力震飛，有人被砸到倒地，一度動彈不得，場面怵目驚心。

手機行店員：「二樓倉庫就是玻璃破裂，跟招牌毀損。」

對面的住宅，玻璃也全部碎裂，滿地的玻璃，把熟睡中的住戶嚇醒。

對面住戶：「（在）睡覺啊，我睡裡面，砰啊一下，就砰啊一下（爆炸）。」





對面住戶vs.記者：「很像子彈，一個洞，哇這像子彈射進來耶。」

對面住戶：「那時候就炸啊震啊，感覺像炸彈一樣，因為是震啊主要是震，整個全部震，們也震壞啊。」

氣爆的強度，甚至連對面住戶的門也遭殃，整個木門破裂，就連鎖也被震出來，一場氣爆意外，附近店家、住戶也都受害，度過一個驚魂夜。

