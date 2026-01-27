板橋暗夜大亂鬥！89嫌單車太慢 脫衣亮刀爆衝突

警方到場喝令陳男放下手中折疊刀。（圖／翻攝畫面）





新北市板橋傳出行車糾紛大亂鬥事件，一名陳姓男子駕車行經國慶路，不滿騎乘單車的吳姓男子動作太慢，猛按喇叭爆發行車糾紛，雙方更當場爆發拉扯，路過的楊姓男子公親變事主，勸架勸到也跟著加入戰局，陳男情緒激動下更脫下上衣，回車上拿出折疊刀，所幸警方正巧巡邏路過現場，採取強勢手段將陳男壓制，最終陳男一邊鬼吼鬼叫，一邊被警方壓制帶回偵訊，3人後續均不願提告，但都被依社會秩序維護法移請裁處。

據了解，這起糾紛發生在昨天（26日）深夜10時許，26歲陳姓男子駕車行經國慶路，要左轉時卻發現騎乘單車的43歲吳姓男子正要橫越馬路，不滿對方動作太慢鳴按喇叭後，雙方因此爆發口角糾紛，隨後更進一步爆發拉扯。

雙方停在路邊爆發衝突。（圖／翻攝畫面）

當時路過的30歲楊姓男子見狀，立刻上前勸架，未料，公親變事主，反倒也加入戰局，與陳姓男子互毆，陳男情緒失控下，脫掉上衣回車上拿取摺疊刀時，正巧板橋警方巡邏路過，立即上前壓制，最終陳男聲嘶力竭鬼吼，但仍遭警方壓制在地帶回偵訊。

警方後續追查，陳男雙手雙腳擦挫傷、吳姓單車騎士膝蓋擦挫傷，至於勸架的楊男則是右手擦傷，雙方均僅受到輕傷無須就醫，也不願提出告訴，但當街打架行為，詢後仍被警方依違反社會秩序維護法移請新北地院裁罰。

雙方爆發衝突。（圖／翻攝畫面）

