板橋最大酒精路跑登場 9 間酒吧打造「撒旦城」黑夜聖誕週

娛樂中心/綜合報導

聖誕不只耶誕城 板橋人自己辦的「撒旦城」更會喝

今年聖誕節，板橋夜生活圈吹起一股暗黑風潮。

由彼岸 Equinox Bar 主辦、9 間在地酒吧聯手策劃的「板橋撒旦城 Banqiao Satan City」，將於 12 月 22 日至 28 日正式登場。

這場號稱「板橋最大酒精路跑」的活動，將用 18 杯限定特調 Shots、9 間特色酒吧，帶大家走進屬於夜行者的黑夜聖誕週。



活動亮點

9 店巡禮 × 18 杯限定特調 Shots

每間酒吧推出一款只在活動週能喝到的「撒旦城限定 Shot 調酒」，路線遍布板橋中山路一帶，挑戰你的酒量與傳說值。

集章任務 × 專屬紀念 Shot 杯

憑票於彼岸 Equinox Bar 報到，即可領取「撒旦城集章卡」與限量 Shot 杯。

聖誕週限定 × 暗夜聖誕城降臨

不同於人潮擁擠的耶誕城，撒旦城主打「夜貓限定」，用微醺與笑聲點亮板橋的黑夜。



活動資訊

活動日期：2025 年 12 月 22 日 ～ 12 月 28 日

時間：每晚 8 點全面啟動

地點：板橋中山路沿線 9 間合作酒吧

報名方式：網路購票或現場報名皆可

報到地點：彼岸 Equinox Bar（新北市板橋區中山路一段50之2號2樓）



關於「撒旦城」

「撒旦城」是一場結合路跑與調酒文化的創意活動，以板橋夜生活為舞台，串連9間特色酒吧，打造屬於成年人的聖誕巡禮體驗。

更多活動詳情

Instagram｜@banqiao_satan_city

飲酒過量，有害健康、酒後不開車，安全有保障、未滿18歲 禁止飲酒