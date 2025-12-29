板橋榮家導入智慧科技 打造「醫養合一」照護環境

記者范瑜／新北報導

臺灣即將邁入超高齡社會、照護人力日益吃緊，國軍退除役官兵輔導委員會板橋榮譽國民之家近年積極導入智慧照顧設備，涵蓋電子化紀錄與管理、遠距醫療、生理偵測自動及行為安全預警、評估及復健科技、智慧AI、照顧與活動數位等6大類、逾50項應用，以智慧科技與人本照顧理念，結合AI、醫療整合與溫暖關懷，打造「醫養合一」照護環境，成為全國智慧應用最廣泛的長照示範場域。

板橋榮家目前設有安養、養護、失智、日間、安寧照顧等多元照護體系，提供全人全程「一條龍」智慧醫養整合照顧服務，成為臺灣高齡照護標竿；在永續發展方面，其也是全國首座完成溫室氣體盤查的長照機構，持續朝淨零與綠建築目標邁進；近年更榮獲經濟部「2025年新創採購獎之創新典範獎」、國衛院113年推動智慧科技應用於高齡照顧計畫優等獎及示範場域，並獲選為114年示範場域。

板橋榮家目前具備6大類、超過50項非侵入式智慧應用，透過數位化感測設備與AI分析，系統可即時蒐集長輩的心跳、呼吸、睡眠、離床與活動狀態，並由AI分析異常趨勢，在症狀惡化前即主動示警，讓照護人員即時掌握長輩健康變化，提前介入，降低突發狀況與送醫風險，這樣的照護模式已逐步從「事後處理」轉為「事前預防」，有效提升照護效率與安全。

在醫療整合方面，板橋榮家結合家庭醫師制度，並與大型醫院合作，將心臟內科、精神科、皮膚科、牙科與中醫等專科醫療導入遠距服務，透過五官鏡、智慧遠距心電圖、虛擬健保門診，長輩在房間內即可完成視訊看診、開立處方與後續追蹤，不僅提升醫療可近性，也大幅減少夜間或假日緊急送醫的需求。

此外，板橋榮家還具備機器人消毒、溝通暨陪伴、4D沉浸式火車、五感觸碰儀、生理節律照明、奈米噴霧沐浴機、非動力式外骨骼等照顧與活動數位設備；亦引進定量肌力寶（智能復健科技輔具）、兩用智慧電動助行器、定量腦電圖功能檢測及重複性經顱磁刺激，協助評估失智風險、睡眠障礙與肌少症狀況，作為個別化復能與復健訓練的重要依據，讓照顧更加精準。

除發展智慧應用照護外，板橋榮家也特別重視住民生活品質與尊嚴。板橋榮家主任陳桂美表示，智慧科技並非取代人力，而是讓照顧從「勞務密集」轉為「關懷密集」，在科技與數據輔助下，讓照服員有更多時間陪伴與傾聽，未來將持續深化數位治理、人才培育與社會合作，朝向「以人為本、科技為輔、尊嚴為核心」的高齡照護生態圈邁進。

陳桂美指出，為豐富住民生活，板橋榮家每年舉辦超過800場活動，涵蓋藝文表演、世代共學、社區參訪與節慶慶典，更安排長輩搭火車出遊，重溫年輕時的鐵道時光，以及搭車參訪新北耶誕城，感受城市及節慶氛圍；還與多所大專院校合作，推動學生以文字、影像或插畫形式記錄榮民生命故事，不僅提升長輩被重視的尊嚴感，也讓年輕世代理解榮民歷史與生命韌性。

「我們以尊重與公開的方式，陪伴長輩在人生最後一程走得安詳、有尊嚴。」陳桂美表示，在安寧照護上，板橋榮家採原床安寧模式，讓長輩在熟悉環境走完最後一程，並建立正向地送行文化，不同於以往迴避死亡的忌諱，是讓長輩從大門離開家園，也成為園內自然且被理解的生命教育文化。

陳桂美也提到，良好的口腔健康不僅影響身體營養吸收，也與「平衡感」息息相關，板橋榮家為全國少數設置專屬口腔照護員的長照機構，並與口腔照護協會、金屬工業研究中心合作，導入照光板技術，協助長者檢視牙菌斑，以及和牙醫學會合作，提供床邊牙科服務與假牙修復，協助長輩維持進食能力與生活品質，實踐「吃到最後一刻的幸福」。

「寶貝機」可同時檢測肌肉力量、質量集體能表現，成為肌少症介入服務參考依據。（記者范瑜攝）

板橋榮家有多項智慧復健輔具，作為個別化復能與復健訓練的重要依據。（記者范瑜攝）

智能機器人「阿福」可進行環境消毒、溝通暨陪伴。（記者范瑜攝）

口腔健康為板橋榮家特色之一，其導入照光板技術，協助長者檢視牙菌斑。（記者范瑜攝）

板橋榮家設有「沐浴水療機」，讓長輩能安全且舒適地享受沐浴與水療。（記者范瑜攝）

透過五官鏡等科技設備，長輩可遠距看診，有效提升醫療便利性。（記者范瑜攝）

家園內設置生理節律照明，透過調整光線的色溫與亮度，模擬自然日光與夜間燭光，來影響生理時鐘。（記者范瑜攝）

板橋榮家提供多項輔具，讓長輩們能安全地在室內、外進行運動與復健訓練。（記者范瑜攝）

板橋榮家提供多項輔具促進住民健康，延緩身體失能狀況。（記者范瑜攝）

板橋榮家每年舉辦超過800場活動，更安排長輩搭火車出遊，重溫年輕時的鐵道時光。（輔導會提供）

板橋榮家榮獲經濟部114年創新典範獎，由主任陳桂美（右）代表領獎。（板橋榮家提供）