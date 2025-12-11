板橋榮家慶生會 苗栗榮欣志工北上送暖





板橋榮家12月份慶生活動，現場洋溢溫馨與喜悅，除了為壽星長輩獻上生日祝福外，更迎來苗栗縣榮民服務處榮欣志工團隊北上送暖，使慶生活動倍添溫度與情誼。苗栗榮服處總幹事率領約20名榮欣志工專程前來，不僅親切問候住民長輩，也帶來滿滿關懷與善意。志工們捐贈八寶粥、米果及喜瑞爾等營養穀物，將心意化為實質補給，為長輩們注入暖心能量。

板橋榮家為祝福壽星特別準備200元生日禮金與蛋糕，並於午餐加菜同慶。慶生會首先於養護堂登場，家主任向壽星逐一致贈禮金並合影留念，在《生日快樂歌》旋律中笑聲不斷；隨後再移至大餐廳，與安養堂住民一同延續歡喜。家主任也再次向長輩表達祝福，期盼大家都能「健康快樂、平安喜樂」。活動最後在長輩與來賓共同高歌中畫下溫馨句點，留下珍貴美好回憶。

板橋榮家主任陳桂美表示，榮民服務體系秉持「榮民在哪裡，服務到那裡」理念，透過各地榮服處與榮欣志工形成綿密的「榮民生活安全網」，提供電話問安、居家服務與陪同就醫等多元協助。本次苗栗志工的愛心行動，讓長輩深刻感受跨縣市的溫暖支持，也展現榮家努力營造友善環境的用心。

