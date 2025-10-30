板橋榮家抗戰英雄獲頒國防部80周年紀念徽章
【民眾新聞葉柏成新北報導】國防部為紀念中華民國對日抗戰勝利 80 周年，日前委請新北市後備指揮部，由指揮官溫俊晏率隊前往板橋榮家，隆重頒贈「二戰暨抗戰勝利80周年紀念徽章」及感謝卡，向板橋榮家七位參加過抗日戰爭的榮民前輩致上最崇高的敬意。
板橋榮家陳桂美主任表示，長輩們是國家的寶貴資產，他們用生命書寫歷史，榮家能照顧他們備感榮耀，未來將持續提供最優質的照顧，讓英雄們在溫馨的環境中安享晚年，並將他們的愛國精神永遠傳承下去。
溫俊晏特別將國防部感謝信函念給長輩們聽，感恩長輩們的豐功偉業，特別提到若沒有長輩們不顧安危的英勇參戰，就無抗戰勝利的可能!無抗戰勝利，就無中華民國的存在與結束二戰人類浩劫的可能，沒有中華民國存在，更沒有今日台澎金馬的繁榮進步與民主耀眼成就。更一一向在場抗戰英雄握手感謝。
長輩們年輕時投筆從戎、浴血奮戰，以血肉之軀捍衛了國家的尊嚴與民族的生存，鑄就了中華民族不朽的史詩。今日獲頒此徽章，不僅是對個人功績的永恆肯定，更是國家對那段艱苦歲月的記憶與傳承。
