板橋榮家攜手新北榮服處連結榮民企業 導入智慧醫療科技提升照護品質

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為深化與優質榮民企業的合作連結，導入智慧醫療科技，提升榮民（眷）健康照護品質，板橋榮家陳桂美家主任與新北市榮服處長陳立中，日前拜會源星生醫科技公司張國源董事長，共同就退除役官兵就業合作、高齡健康照護，以及智慧醫療發展等議題進行交流。

陳桂美主任表示，隨著高齡化社會來臨，建構智慧榮家是當前的重要目標。源星生醫近期慷慨捐贈板橋榮家、花蓮榮家及花蓮榮服處多項照護設備，透過雲端數據與AI預警技術，及早發現潛在心血管風險，對提升住民健康管理助益良多。

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張國源董事長指出，源星生醫長期投入智慧醫療研發，並成功研發「人工智能預警心臟病技術」，榮獲美國百大科技獎（R&D 100 Awards）IT／電氣類別第一名。身為榮民的一份子，能運用公司研發的科技產品守護昔日袍澤及其眷屬，是自己的榮幸與使命。源星生醫也歡迎退除役官兵加入團隊，共同投入智慧醫療產業發展，開創職涯新局。

陳立中處長感謝張董事長長期捐助榮服處、榮家善款及照護設備，並加入輔導會特約商店，提供退除役官兵專屬優惠，以實際行動回饋社會；相關智慧量測設備，亦可望配合輔導會「安心御老平台」服務，進一步提升榮民長輩健康照護品質。

此外，源星生醫樂於協助退除役官兵銜接職場，展現榮民企業支持退除役官兵就業服務的具體行動。未來榮服處將賡續鏈結社會各界資源，擴大資源整合與運用效益，建構更完善的榮民服務照顧網絡。

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