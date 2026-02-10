板橋榮家於春節前夕 慰問臺北榮總住院榮民





春節將至，為讓住院療養的榮民長輩也能感受到節慶的溫暖與關懷，板橋榮家主任陳桂美日前偕同輔導組組長及祥和堂堂長，前往臺北榮民總醫院探視慰問住院中的榮民長輩，提前送上新年的祝福與問候。

在醫護人員的陪同下，家主任一行人逐一走進病房，親切關心長輩們的身體狀況與生活起居。當住院的榮民伯伯看見前來慰問人員探望，臉上不禁露出燦爛笑容，病房裡瀰漫著如家人相聚般的溫馨氣氛。

陳主任貼心叮嚀長輩安心休養、保持好心情，並誠摯送上新年祝福，讓長輩們在療養期間也能感受到滿滿的支持與陪伴。這份來自板橋榮家的關懷，溫柔撫慰長輩們的心靈，將關愛與祝福送進每一位長輩心中，展現榮家持續守護榮民、用心陪伴不間斷的服務初心。

