板橋榮家溫馨慶生會 萬事達、陸官校友贈禮祝壽

【民眾新聞葉柏成新北報導】新北市板橋榮譽國民之家日前於11月舉辦壽星慶生餐會，邀請萬事達開發行銷有限公司李奇璉董事及陸軍官校校友會羅理事長等一起祝賀，現場氣氛熱鬧溫馨、賓主同歡。李奇璉特別捐贈子彈砲彈造型不鏽鋼保溫瓶，羅理事長亦代表校友會致贈一批慶生禮品，感謝榮家對長輩的細心照護，場面洋溢濃厚敬老情誼。

板榮家主任陳桂美為表達對長輩的祝福，特別致贈每位11月壽星200元生日禮金及精緻蛋糕，並於當日中餐加菜慶賀，讓長輩們在佳餚與祝福中共享喜悅。向壽星致上最誠摯的祝福，也感謝社會各界長期對高齡長者的關懷，讓長輩在生日當天倍感溫暖，也期勉大家健康快樂、平安喜樂。

《圖說》板橋榮家陳桂美家主任(右2)與11月壽星合影並致贈萬事達開發行銷有限公司子彈砲彈造型不鏽鋼保溫瓶。〈板橋榮家提供〉

活動首先於養護堂登場，由陳桂美主任親自向壽星逐一發放禮金並合影留念。伴隨熟悉的《生日快樂歌》旋律，長輩們笑容滿面、氣氛溫馨熱烈。隨後活動移師大餐廳，為安養堂住民慶生；活動尾聲，全體貴賓與長輩們齊唱《生日快樂歌》，並合影留念，留下美好而珍貴的回憶。現場充滿歡笑與祝福，家人般的溫馨氛圍令人動容。

《圖說》板橋榮家陳桂美家主任(右一)及萬事達開發行銷有限公司李奇璉董事(後排)與壽星。〈板橋榮家提供〉

陳桂美表示，此次慶生活動不僅讓壽星長輩感受到來自社會各界的關懷，也展現板橋榮家落實敬老精神與營造溫暖生活環境的用心。榮家期盼透過每月的慶生活動，讓長輩們在歡笑與祝福中感受家的溫度，並延續這份幸福與感動，邁向健康長壽、快樂安康的人生。